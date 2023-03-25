Черных о том, повлияет ли уменьшение лимита на зарплаты: «Почему надо платить больше? В НХЛ они не нужны, в Европе получат в 3-4 раза меньше»

Теги Автомобилист НХЛ КХЛ Стефан Да Коста Александр Черных лимит на легионеров деньги Хоккей

Агент Александр Черных рассказал, повлияет ли на рынок уменьшение лимита на легионеров.

– 1 мая в КХЛ откроется рынок свободных агентов. Можно будет ожидать повышения цен на игроков?

– Рынок определяет, сколько стоит игрок. Не думаю, что будет повышение. Например, на рынок выходит пять центральных нападающих хорошего уровня, а их нужно десять. Соответственно, зарплата будет больше. Если выйдет пятнадцать защитников, а чтобы закрыть позиции надо десять, то цена будет рыночной или даже меньше.

И все зависит от уровня хоккеиста. На тех игроков, которые хорошо провели сезон, будет особый спрос, и цена автоматически увеличится. Будет некий аукцион – кто больше дал, того и тапки, образно говоря.

– А как насчет иностранцев? Повлияет ли уменьшение лимита на легионеров в КХЛ?

– Зависит от того, как иностранцы провели сезон. На тех, кто хорошо отыграл, спрос будет. А если говорить про тех, кто провел посредственный сезон… Лучше взять российского игрока, чем иностранца, который не тянет.

А насчет увеличения зарплаты, то почему им надо платить больше? При переговорах с «Автомобилистом» по поводу Стефана Да Косты мы обсуждаем те же суммы.

Вот клуб предложит большие деньги иностранцу, а команду не сформирует. Это как купить гоночную машину и ездить по бездорожью. Легионеру в том числе нужны хорошие партнеры, чтобы давать результат.

И куда иностранцам деваться? Если попросят больше, то подпишут другого, а места только три. В НХЛ они не нужны, в Европе получат в три-четыре раза меньше, чем здесь, – сказал хоккейный агент.

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2 комментария

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CaptainCarrot
Тут вопрос скорее не в Европе и НХЛ, а то что наши друг у друга перебивают хоть сколько-нибудь заметных игроков, взвинчивая ЗП что легинерам, что нашим
+3
0
+3
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PuRGeN
Да прям, вот не поверю, что в 3-4 раза легионеры получают в той же Швейцарии. Ну и как бы мне кажется очевидно, что выбирая между кхл и Швейцарией, за одинаковую зарплату, легионер выберет второе
0
-1
-1
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