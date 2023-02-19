Агент Аликина: «Он отработает контракт, помогая «Амуру» биться за попадание в плей-офф. Такой вариант, как ЦСКА, даже не появлялся на горизонте»

Теги ЦСКА Амур КХЛ Александр Черных Матч ТВ Евгений Аликин Хоккей

Агент Евгения Аликина высказался о будущем вратаря.

Контракт 28-летнего игрока с «Амуром» рассчитан до 30 апреля. Он может стать неограниченно свободным агентом.

Ранее появилась информация о том, что он может пополнить состав ЦСКА. Клуб уже опроверг интерес к Аликину.

«Данная информация выдумана журналистом на 100%. Никаких переговоров не было и нет.

Аликин отработает свой контракт, помогая «Амуру» до последнего биться за попадание в плей-офф, а после завершения сезона будет рассматривать варианты по продолжению карьеры.

Такой вариант, как ЦСКА, даже не появлялся на горизонте», – сказал Александр Черных.

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2 комментария

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fingus
хорош лукавить, если ЦСКА предложит, пешком пойдете в Москву😁
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-2
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Эд..19
Очередное подтверждение того, что Хайруллин и СЭ - одни из главных фейкомётов в хоккейном мире. Я просто поражаюсь тем, кто всю их бредовую информацию принимает за чистую монету (в том числе и Спортс, тащащий их пургу в свою новостную колонку).
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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