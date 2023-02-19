Агент Аликина: «Он отработает контракт, помогая «Амуру» биться за попадание в плей-офф. Такой вариант, как ЦСКА, даже не появлялся на горизонте»
Агент Евгения Аликина высказался о будущем вратаря.
Контракт 28-летнего игрока с «Амуром» рассчитан до 30 апреля. Он может стать неограниченно свободным агентом.
Ранее появилась информация о том, что он может пополнить состав ЦСКА. Клуб уже опроверг интерес к Аликину.
«Данная информация выдумана журналистом на 100%. Никаких переговоров не было и нет.
Аликин отработает свой контракт, помогая «Амуру» до последнего биться за попадание в плей-офф, а после завершения сезона будет рассматривать варианты по продолжению карьеры.
Такой вариант, как ЦСКА, даже не появлялся на горизонте», – сказал Александр Черных.
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