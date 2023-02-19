Агент Аликина: «Он отработает контракт, помогая «Амуру» биться за попадание в плей-офф. Такой вариант, как ЦСКА, даже не появлялся на горизонте»

Агент Евгения Аликина высказался о будущем вратаря.

Контракт 28-летнего игрока с « » рассчитан до 30 апреля. Он может стать неограниченно свободным агентом.

Ранее появилась информация о том, что он может пополнить состав ЦСКА. Клуб уже опроверг интерес к Аликину.

«Данная информация выдумана журналистом на 100%. Никаких переговоров не было и нет.

Аликин отработает свой контракт, помогая «Амуру» до последнего биться за попадание в плей-офф, а после завершения сезона будет рассматривать варианты по продолжению карьеры.

Такой вариант, как , даже не появлялся на горизонте», – сказал .