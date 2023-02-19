Агент Черных об интересе к Томкинсу в КХЛ: «О нем спрашивали, но конкретных предложений сейчас нет»

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Агент Александр Черных подтвердил, что клубы КХЛ проявляют интерес к Мэтту Томкинсу.

«Интерес действительно есть, о нем спрашивали.

Но конкретных предложений сейчас нет. Для этого Томкинсу нужно согласовать все вопросы с нынешним клубом в Швеции», – сказал Черных.

Ранее появилась информация о том, что клубы Фонбет Чемпионата КХЛ «Металлург», «Салават» и «Трактор» интересуются канадским вратарем из «Фэрьестада».

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