Агент Черных об интересе к Томкинсу в КХЛ: «О нем спрашивали, но конкретных предложений сейчас нет»
Агент Александр Черных подтвердил, что клубы КХЛ проявляют интерес к Мэтту Томкинсу.
«Интерес действительно есть, о нем спрашивали.
Но конкретных предложений сейчас нет. Для этого Томкинсу нужно согласовать все вопросы с нынешним клубом в Швеции», – сказал Черных.
Ранее появилась информация о том, что клубы Фонбет Чемпионата КХЛ «Металлург», «Салават» и «Трактор» интересуются канадским вратарем из «Фэрьестада».
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