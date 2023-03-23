Кожевников о решении ИИХФ: «Не понимаю, как без России проводить первенство мира? Никто из нормальных игроков не будет чувствовать себя победителем»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею молодежная сборная России молодежный чемпионат мира ЧМ по хоккею Александр Кожевников Р-Спорт Хоккей

Александр Кожевников отреагировал на продление отстранения России от турниров.

Национальные команды России не примут участие в международных турнирах в сезоне-2023/24.

«Это было абсолютно ожидаемое решение. С одной стороны, бокс, теннис и фехтование уже допустили до международных турниров. Но что делается? Всеми силами стараются блокировать.

Но я не понимаю, как без России проводить первенство мира? Никто из нормальных игроков не будет чувствовать себя победителем», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

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2 комментария

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Алексей Степанов
Так говорит как будто этот красный драндулет выиграл все турниры за последние 10 лет в которых принимал участие
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каток Третьяка
откуда кожева знает о том, как будут себя чувствовать категория хоккеистов, относящихся по его мнению к нормальным?))
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