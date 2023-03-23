Кожевников о решении ИИХФ: «Не понимаю, как без России проводить первенство мира? Никто из нормальных игроков не будет чувствовать себя победителем»

отреагировал на продление отстранения России от турниров.

Национальные команды России не примут участие в международных турнирах в сезоне-2023/24.

«Это было абсолютно ожидаемое решение. С одной стороны, бокс, теннис и фехтование уже допустили до международных турниров. Но что делается? Всеми силами стараются блокировать.

Но я не понимаю, как без России проводить первенство мира? Никто из нормальных игроков не будет чувствовать себя победителем», – заявил двукратный олимпийский чемпион.