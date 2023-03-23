Кожевников о написании фамилий игроков кириллицей: «Широкая тема. Мы же с этим не боремся, половина Москвы в английских фирмах. Давайте менять все вывески, я за!»

Теги телевидение КХЛ Александр Кожевников игровая форма стиль Хоккей

Александр Кожевников высказался о предложении писать фамилии на джерси игроков кириллицей.

«Поменять написание фамилий на русский язык? Фамилии игроков английскими буквами были сделаны, чтобы заграницей, например, канадцы покупали трансляции КХЛ. Раньше там смотрели матчи, потому что людей говорящих по-русски полно.

Если сейчас никто не покупает, то, конечно, можно русские вернуть. Ничего страшного от этого не будет.

Но если так говорить, то надо и билборды менять, и вообще все. Это широкая тема. Мы же с этим не боремся, ведь половина Москвы в английских фирмах. Давайте менять все вывески, которые на английском языке, я за это!» – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Алексей Морозов: «КХЛ – международная лига. Написание фамилий на свитерах должно оставаться на латинице»

11 комментариев

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Игорь Климов
Ответ Евгений Мешков
у меня ощущения, что он не то, чтобы на вопрос отвечает уже, типа тост произносит)
Это тонкое замечание)
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Сергей Жарковский
Какая разница на какой языке написать,был бы игрок толковый 😄
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Александр Чарлин
Комплект лаптей на команду уже заказали?
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Canopus77
Я тоже за.
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Максим Новиков
Ответ Александр Чулков
Ушли фины чехи словаки латыши, на хрена она нам нужна латиница? Белорусы и Казахи поймут по русски, нет играйте у себя в стране. Это ли не принебрижение с Русскому языку.
Пренебрежение к русскому языку это когда ты пишешь прИнебрИжение
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encaro_one
"Сделаны, чтобы заграницей, например, канадцы покупали трансляции КХЛ." - рыдала вторая половина маршрутки
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Александр Чулков
Ушли фины чехи словаки латыши, на хрена она нам нужна латиница? Белорусы и Казахи поймут по русски, нет играйте у себя в стране. Это ли не принебрижение с Русскому языку.
+3
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Alestern
Ответ Алекс Я
Всегда бесило написание фамилий игроков на английском
Аналогично.. и не только фамилии, но и многое другое.
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Алекс Я
Всегда бесило написание фамилий игроков на английском
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Евгений Мешков
у меня ощущения, что он не то, чтобы на вопрос отвечает уже, типа тост произносит)
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