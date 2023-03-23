Кожевников о написании фамилий игроков кириллицей: «Широкая тема. Мы же с этим не боремся, половина Москвы в английских фирмах. Давайте менять все вывески, я за!»

высказался о предложении писать фамилии на джерси игроков кириллицей.

«Поменять написание фамилий на русский язык? Фамилии игроков английскими буквами были сделаны, чтобы заграницей, например, канадцы покупали трансляции КХЛ. Раньше там смотрели матчи, потому что людей говорящих по-русски полно.

Если сейчас никто не покупает, то, конечно, можно русские вернуть. Ничего страшного от этого не будет.

Но если так говорить, то надо и билборды менять, и вообще все. Это широкая тема. Мы же с этим не боремся, ведь половина Москвы в английских фирмах. Давайте менять все вывески, которые на английском языке, я за это!» – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Алексей Морозов: «КХЛ – международная лига. Написание фамилий на свитерах должно оставаться на латинице»