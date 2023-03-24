Хартли о Рябыкине: «12 матчей на выезде – не лучший способ начать сезон. Диме было нужно больше времени. Он может быть отличным главным тренером»

считает, что Дмитрий Рябыкин может быть отличным главным тренером.

Рябыкин начал этот сезон Фонбет Чемпионата КХЛ как главный тренер «Авангарда», но 11 октября был уволен после серии неудачных результатов. 17 октября Рябыкин вошел в тренерский штаб « », где отвечал за защитников. Но после неудачной серии Рябыкин был вновь уволен.

« попал в идеальный шторм. 12 матчей на выезде – это не лучший способ начать сезон для любого тренера, будь он молодым или ветераном.

Сейчас мы видим важность для команды, но в тот момент у него было повреждение, Ткачев был не в лучшей физической форме. Демченко только набирал обороты. Вы видите, как он играет сейчас, он просто невоспетый герой этой команды.

Диме было нужно больше времени. Что бы ни произошло в Омске или Магнитогорске, это не изменило моего отношения к Дмитрию Рябыкину. Если я когда-нибудь снова займу тренерскую должность и Дима будет свободен, то позвоню ему одному из первых. Он друг. Он самый преданный человек, которого я когда-либо видел.

Он может быть отличным ассистентом и отличным главным тренером. В этом у меня нет никаких сомнений», – сказал бывший главный тренер «Авангарда», а ныне консультант хоккейной академии клуба.