Хартли о Рябыкине: «12 матчей на выезде – не лучший способ начать сезон. Диме было нужно больше времени. Он может быть отличным главным тренером»

Теги Авангард Металлург Мг Дмитрий Рябыкин Боб Хартли КХЛ Василий Демченко Владимир Ткачев 1995 Корбан Найт Чемпионат.com Хоккей

Боб Хартли считает, что Дмитрий Рябыкин может быть отличным главным тренером.

Рябыкин начал этот сезон Фонбет Чемпионата КХЛ как главный тренер «Авангарда», но 11 октября был уволен после серии неудачных результатов. 17 октября Рябыкин вошел в тренерский штаб «Металлурга», где отвечал за защитников. Но после неудачной серии Рябыкин был вновь уволен.

«Дмитрий Рябыкин попал в идеальный шторм. 12 матчей на выезде – это не лучший способ начать сезон для любого тренера, будь он молодым или ветераном.

Сейчас мы видим важность Корбана Найта для команды, но в тот момент у него было повреждение, Ткачев был не в лучшей физической форме. Демченко только набирал обороты. Вы видите, как он играет сейчас, он просто невоспетый герой этой команды.

Диме было нужно больше времени. Что бы ни произошло в Омске или Магнитогорске, это не изменило моего отношения к Дмитрию Рябыкину. Если я когда-нибудь снова займу тренерскую должность и Дима будет свободен, то позвоню ему одному из первых. Он друг. Он самый преданный человек, которого я когда-либо видел.

Он может быть отличным ассистентом и отличным главным тренером. В этом у меня нет никаких сомнений», – сказал бывший главный тренер «Авангарда», а ныне консультант хоккейной академии клуба.

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10 комментариев

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Angryslon
"...то позвоню ему одному из первых..."
Правильно! Должен же кто-то кофе приносить! 😁
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Muslim ogly
Просто Боб не в курсе многоходовочки. Было проведено активное мероприятие по внедрению Димона в Магнитку для развала обороны команды, с чем он отлично справился.
А сейчас пусть покажет себя в Омских крыльях.
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ненадолго
Ну не знаю, при всём уважении к Бобу, это просто не профессиональный подход. Личные отношения и дружба это одно, а профпригодность это все ж таки несколько иное... Да и защита при Рябыкине была не супер, на пятаке так вообще проходной двор. Сейчас в этом плане Авангард сильно добавил.
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Павел Очнев
Ответ Ыжык
Одно можно сказать, Боб хороший человек и друг. А вот Рябыкин разочаровал. Больше не своим тренерством, а последующими интервью.
Полностью согласен, Дмитрия подвело неумение общаться с игроками,прессой,переход на личности...этим он многих сильно разочаровал...
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Огюст
Боб ,пока как успешный тренер Рябыкин себя не показал работая по сезону в двух командах и сейчас его никто не приглашает работать !
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Кеша
Ау , где все кто накидывал на Рябыкина ? Кто такое расписание составляет ? Может в этом корень зла . У нас у всех свои скелеты в шкафу . Тренер и не должен быть любимцем публики. Выполняй то что требуют и доказывай на льду .
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Angelgirl
Ответ Lahtenpohia
какой же Боб добряк. поддержал Димона. молодец. но человека уволили два раза за сезон. это как бы уровень
Это ни о чем не говорит, к тому же это хороший урок для него. Человек прямой, характер сильный, знаний хоккейных полно и в итоге игроки примут его, никуда не денутся. Он наш, Авангардовский, у него должно быть все нормально, когда нибудь ещё Авангард к чемпионству приведёт, все впереди.
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Ыжык
Одно можно сказать, Боб хороший человек и друг. А вот Рябыкин разочаровал. Больше не своим тренерством, а последующими интервью.
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kutavlik
А я бы очень поспорил с Бобом!!!
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Lahtenpohia
какой же Боб добряк. поддержал Димона. молодец. но человека уволили два раза за сезон. это как бы уровень
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