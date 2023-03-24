Хартли о том, видит ли свое наследие в нынешнем «Авангарде»: «Дело не в системе, а в деталях. Кравец проделал большую работу»

считает, что Михаил Кравец проделал большую работу в «Авангарде».

«Вижу ли я в нынешнем « » свое наследие? Понятно, что в команде остались хоккеисты, которые играли, когда тренировал я. Но дело не в системе, о которой любят говорить фанаты и журналисты. Дело в деталях. Именно из них строится система, и именно они представляют ее ценность.

Если есть система без определенных нюансов, то никакой ценности в ней не будет. Когда ты изо дня в день прорабатываешь нюансы, они буквально врастают в мышечную память, и ты на автомате их воспроизводишь.

Нужно отметить , который проделал большую работу. Он большой молодец», – сказал бывший главный тренер «Авангарда», а ныне консультант хоккейной академии клуба.