Хартли о том, видит ли свое наследие в нынешнем «Авангарде»: «Дело не в системе, а в деталях. Кравец проделал большую работу»

Теги Авангард Боб Хартли КХЛ Михаил Кравец Чемпионат.com Хоккей

Боб Хартли считает, что Михаил Кравец проделал большую работу в «Авангарде».

«Вижу ли я в нынешнем «Авангарде» свое наследие? Понятно, что в команде остались хоккеисты, которые играли, когда тренировал я. Но дело не в системе, о которой любят говорить фанаты и журналисты. Дело в деталях. Именно из них строится система, и именно они представляют ее ценность.

Если есть система без определенных нюансов, то никакой ценности в ней не будет. Когда ты изо дня в день прорабатываешь нюансы, они буквально врастают в мышечную память, и ты на автомате их воспроизводишь.

Нужно отметить Михаила Кравеца, который проделал большую работу. Он большой молодец», – сказал бывший главный тренер «Авангарда», а ныне консультант хоккейной академии клуба.

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8 комментариев

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Ыжык
Ответ grek087
Если он усвоил и воспроизвёл наработки Хартли это уже победа и плюс в копилку Кравцу. Это сложно. Хороший тренер Кравец. Однозначно оставлять на следующий сезон
С ним нужно проработать вопрос по молодым игрокам. Юзать по полной самых дорогих и классных игроков это конечно хорошо. Но о резерве нельзя забывать. После Хартли остался Грицюк, причем за сезон он стал железным игроком основного состава. После этого сезона, никого из молодых мы не увидели. Надеюсь поправят это.
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dosatuy
А выиграл бы Авангард кубок не будь Ильи Ковальчука в команде? Вот вопрос. И Хартли ещё не факт что залог этой победы.
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-2
-2
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Михаил Медведь
Ответ grek087
Если он усвоил и воспроизвёл наработки Хартли это уже победа и плюс в копилку Кравцу. Это сложно. Хороший тренер Кравец. Однозначно оставлять на следующий сезон
как он мог усвоить, если он с ним не работал? много но, но результат есть
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grek087
Ответ Ыжык
Вот интересно, это все ещё наработки Боба или Кравец сам пришел к такому построению тренеровочного процесса?
Если он усвоил и воспроизвёл наработки Хартли это уже победа и плюс в копилку Кравцу. Это сложно. Хороший тренер Кравец. Однозначно оставлять на следующий сезон
+3
-1
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Антон Фёдоров
Ответ artem klishin
да, Кравец действительно молодец. стабилизировал ситуацию в регулярке, в итоге Авангард занял удобное третье место. в ПО прошли цепкую Сибирь и не отдали ни одного матча вполне играющему Металлургу. даже если Ак Барс не пройдём, сезон удался, я считаю
Прочь такие мысли, будем биться! Авангард вперёд!
+3
0
+3
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Ыжык
Вот интересно, это все ещё наработки Боба или Кравец сам пришел к такому построению тренеровочного процесса?
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Большое сердце Неймара
Боб как всегда взвешен и адекватен. кстати вчера первая половина 1 периода напомнила именно Хартливский хоккей
+4
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artem klishin
да, Кравец действительно молодец. стабилизировал ситуацию в регулярке, в итоге Авангард занял удобное третье место. в ПО прошли цепкую Сибирь и не отдали ни одного матча вполне играющему Металлургу. даже если Ак Барс не пройдём, сезон удался, я считаю
+10
0
+10
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