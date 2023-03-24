Дронов о вылете от «Авангарда»: «Чуть-чуть не хватило удачи. Мы создавали больше моментов, но реализация подвела»

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Григорий Дронов Спорт-Экспресс Хоккей

Григорий Дронов высказался о вылете «Металлурга» от «Авангарда» (0-4).

– Что помешало пройти «Авангард»?

– Игры были равные. Чуть-чуть не хватило удачи. Думаю, все из-за реализации моментов. Мы создавали больше моментов, но реализация подвела.

– Складывалось ощущение, что матчи идут по плану «Авангарда». Омичи забрасывали одну-две шайбы и ничего не давали вам сделать.

– В основном это из-за реализации. Если бы реализация моментов была нормальная, тогда игры складывались бы по-другому. Мы бы намного больше забивали.

– Почему не работали другие розыгрыши в большинстве, кроме того, когда вас выводили на бросок из правого круга вбрасываний?

– Сейчас тяжело говорить. Не могу ответить, почему это не получилось.

– В прошлом сезоне костяк нынешней команды играл в семиматчевом финале с ЦСКА. Сейчас – только вылет во втором раунде. Что сломалось по сравнению с прошлым годом?

– Считаю, что дело в реализации моментов. Моментов было много. Нам не хватило терпения – в определенных матчах мы должны были играть по-другому, – сказал защитник «Металлурга».

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15 комментариев

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Фарит Хайруллин
Ответ Валерка Боров Сухачев
Да начнутся отмазки как всегда )
Сдали серию как салават
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Олег
Ответ Александр Маслов
У нас остались 4 защитника,ударная линия защиты- это были фины, а они свалили из за своего правительства,которые выступала против сво.
А у нас Юха уехал это голкипер,
И что.
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Олег
Ответ Hola Hola
У Авангарда два ведущих защитника уехали из-за СВО. А у ММг кто уехал?
Это бредни из-за этого ссылаться,
Такая себе история у Магнитки залетела Всё, чего не сказать об этом сезоне.
0
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Александр Маслов
Ответ Олег
Причём здесь сво не понимаю все Были в равных условиях.
У нас остались 4 защитника,ударная линия защиты- это были фины, а они свалили из за своего правительства,которые выступала против сво.
0
-1
-1
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Hola Hola
Ответ Олег
Причём здесь сво не понимаю все Были в равных условиях.
У Авангарда два ведущих защитника уехали из-за СВО. А у ММг кто уехал?
0
-1
-1
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Денис Дубинин
Если бы у ХК Сочи была реализация то они бы были первые а не последние... Из разряда если бы у бабушки был х... Виноват кто угодно и что угодно только не сами...у тренера что-ли переняли манеру обвинять?
+2
0
+2
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Олег
Ответ Ыжык
Первые два матча показали, как Авангард прошел бы магнитку. Но вмешались обстоятельства, причем не только для игроков, но и для тренерского штаба, которому было нихрена не до хоккея. Потому такой результат.
Причём здесь сво не понимаю все
Были в равных условиях.
0
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Xell
Ответ Ыжык
Не ну я бы понял 4:2 или 4:3 в серии, но 4:0, какая ещё удача должна быть? Просто Магнитка была мертвая. Уверен что если бы не вся эта фигня с сво, Авангард прошел прошлогоднюю Магнитку не заметив. Но бы, к делу не пришьешь, потому отложили это дело на год.
В прошлом году Металлург играл по другому. Это лучшая атака в плей офф которую я видел.
+1
-1
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chto s licom?
не стыдно такую чушь нести?
+3
0
+3
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Xell
Что то я моментов почти не заметил. Какая реализация, вы пешком ходили, в большинстве пасы не проходили, теряли шайбу, в защите вам на пятак грузили и добивали. Счет 0—4означает, что вас везде превзошли.
+2
0
+2
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Ыжык
Ответ Олег
Прошлогоднюю магнитку не прошёл бы Омск не когда.
Первые два матча показали, как Авангард прошел бы магнитку. Но вмешались обстоятельства, причем не только для игроков, но и для тренерского штаба, которому было нихрена не до хоккея. Потому такой результат.
+3
-2
+1
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Олег
Ответ Ыжык
Не ну я бы понял 4:2 или 4:3 в серии, но 4:0, какая ещё удача должна быть? Просто Магнитка была мертвая. Уверен что если бы не вся эта фигня с сво, Авангард прошел прошлогоднюю Магнитку не заметив. Но бы, к делу не пришьешь, потому отложили это дело на год.
Прошлогоднюю магнитку не прошёл бы Омск не когда.
0
-5
-5
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Олег
Играли как дворовые пацаны.
Стыдно за команду...
+1
0
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Ыжык
Не ну я бы понял 4:2 или 4:3 в серии, но 4:0, какая ещё удача должна быть? Просто Магнитка была мертвая. Уверен что если бы не вся эта фигня с сво, Авангард прошел прошлогоднюю Магнитку не заметив. Но бы, к делу не пришьешь, потому отложили это дело на год.
+7
-2
+5
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Валерка Боров Сухачев
Да начнутся отмазки как всегда )
+4
0
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