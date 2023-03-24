Дронов о вылете от «Авангарда»: «Чуть-чуть не хватило удачи. Мы создавали больше моментов, но реализация подвела»

высказался о вылете «Металлурга» от « » (0-4).

– Что помешало пройти «Авангард»?

– Игры были равные. Чуть-чуть не хватило удачи. Думаю, все из-за реализации моментов. Мы создавали больше моментов, но реализация подвела.

– Складывалось ощущение, что матчи идут по плану «Авангарда». Омичи забрасывали одну-две шайбы и ничего не давали вам сделать.

– В основном это из-за реализации. Если бы реализация моментов была нормальная, тогда игры складывались бы по-другому. Мы бы намного больше забивали.

– Почему не работали другие розыгрыши в большинстве, кроме того, когда вас выводили на бросок из правого круга вбрасываний?

– Сейчас тяжело говорить. Не могу ответить, почему это не получилось.

– В прошлом сезоне костяк нынешней команды играл в семиматчевом финале с ЦСКА. Сейчас – только вылет во втором раунде. Что сломалось по сравнению с прошлым годом?

– Считаю, что дело в реализации моментов. Моментов было много. Нам не хватило терпения – в определенных матчах мы должны были играть по-другому, – сказал защитник « ».