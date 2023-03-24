«Авангард» интересуется Шикиным. Клуб отказался от варианта с переходом Кареева из «Салавата» (Metaratings)
«Авангард» отказался от кандидатуры Андрея Кареева и интересуется Дмитрием Шикиным.
Как сообщает Metaratings, омский клуб контактировал с «Салаватом Юлаевым» по поводу перехода голкипера Кареева, но по определенным причинам отказался от этого варианта.
В данный момент «Авангард» проявляет интерес к кандидатуре Шикина. Срок контракта вратаря с «Витязем» истекает 30 апреля.
В сезоне-2022/23 Кареев провел 30 матчей в регулярном чемпионате, отражая 92,8% бросков при коэффициенте надежности 1,85.
Шикин провел 30 матчей в регулярке, отражая 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,65. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 2 матча, отражая 94% бросков при коэффициенте надежности 2,46.
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