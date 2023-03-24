«Авангард» интересуется Шикиным. Клуб отказался от варианта с переходом Кареева из «Салавата» (Metaratings)

Теги Авангард Салават Юлаев Витязь возможные переходы КХЛ Дмитрий Шикин Андрей Кареев Хоккей

«Авангард» отказался от кандидатуры Андрея Кареева и интересуется Дмитрием Шикиным.

Как сообщает Metaratings, омский клуб контактировал с «Салаватом Юлаевым» по поводу перехода голкипера Кареева, но по определенным причинам отказался от этого варианта.

В данный момент «Авангард» проявляет интерес к кандидатуре Шикина. Срок контракта вратаря с «Витязем» истекает 30 апреля.

В сезоне-2022/23 Кареев провел 30 матчей в регулярном чемпионате, отражая 92,8% бросков при коэффициенте надежности 1,85. 

Шикин провел 30 матчей в регулярке, отражая 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,65. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 2 матча, отражая 94% бросков при коэффициенте надежности 2,46.

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5 комментариев

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Alex Novatsky
Василевского нужно
0
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Rinat Khudayberdin
видимо что-то не так с Кареевым, мб в плане психологии.. не могут просто так от хорошего вратаря открещиваться все подряд
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Hell-On Earth
Шикин хороший бэкап. Опытный, школа неплохая. Этот сезон у него хороший
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Игорь Климов
На мой взгляд Шикин лучше, чем Кареев, но могу ошибаться.
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cry
И зачем он нужен?
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