Плющев о словах Ларионова про выход России из ИИХФ: «Это эмоции. Рано или поздно там устанут от своей глупости, и все вернется на круги своя»

раскритиковал заявление о выходе из ИИХФ.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на следующий сезон-2023/24.

«Они следуют той политике, что определяют им за океаном. Судя по тому, что происходит в мире, это было ожидаемо. Все подчиняется одному. Все диктуют ребята из Северной Америки.

Слова Ларионова? Я думаю, что это эмоциональное заявление. Рано или поздно в ИИХФ устанут от своей глупости, и все вернется на круги своя.

А касаемо Ларионова, делать такие яркие высказывания или громко заявлять о поездках на метро, думаю, не очень хорошая идея», – считает заслуженный тренер России.

Игорь Ларионов: «ИИХФ отвернулась от России. Зачем она нам вообще нужна? Мы должны жестко запускать процесс ухода из организации»