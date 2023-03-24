Плющев о словах Ларионова про выход России из ИИХФ: «Это эмоции. Рано или поздно там устанут от своей глупости, и все вернется на круги своя»

Теги Торпедо ФХР ИИХФ Владимир Плющев Игорь Ларионов КХЛ Политика Хоккей

Владимир Плющев раскритиковал заявление Игоря Ларионова о выходе ФХР из ИИХФ.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на следующий сезон-2023/24.

«Они следуют той политике, что определяют им за океаном. Судя по тому, что происходит в мире, это было ожидаемо. Все подчиняется одному. Все диктуют ребята из Северной Америки.

Слова Ларионова? Я думаю, что это эмоциональное заявление. Рано или поздно в ИИХФ устанут от своей глупости, и все вернется на круги своя.

А касаемо Ларионова, делать такие яркие высказывания или громко заявлять о поездках на метро, думаю, не очень хорошая идея», – считает заслуженный тренер России. 

Игорь Ларионов: «ИИХФ отвернулась от России. Зачем она нам вообще нужна? Мы должны жестко запускать процесс ухода из организации»

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1 комментарий

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Данил Колпиков
Лучше прославлять небожителя и не вынимать язык из заднего прохода. Вот это хорошие идеи
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