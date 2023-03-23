Ротенберг о решении ИИХФ: «Это ничего не значит. Ситуация может поменяться уже завтра под влиянием внешнеполитических факторов»

Теги СКА ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею КХЛ Роман Ротенберг Политика Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал продление отстранения России от турниров.

Национальные команды России не примут участие в международных турнирах в сезоне-2023/24.

– Международная федерация хоккея (ИИХФ) еще на год продлила отстранение россиян. Как вы восприняли это решение?

– Мы не можем на это повлиять, поэтому относимся к этому спокойно. В моем понимании это ничего не значит, потому что ситуация может поменяться уже завтра под влиянием внешнеполитических факторов.

Дай бог, чтобы быстро все изменилось, и мы вернемся на следующий день. Мы готовы играть.

– ИИХФ не пригласила даже нашего представителя Павла Буре, который официально входит в совет Международной федерации. Очень странно!

– На эти мелочи не обращаем внимания. Происходит много таких вещей. Бог им судья. Я повторю, что завтра может все измениться, и уже через день мы вернемся на международную арену, – заявил генеральный директор и главный тренер СКА, первый вице‑президент Федерации хоккея России.

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11 комментариев

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Серёжа Новиков
Все верно. Не будет одного политического фактора и все встанет на свои места.
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Calabasas
Это правда. Поменяется ситуация и ИИХФ сами на поклон придут.
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Calabasas
Ответ Mohnatiy
Он собирается как-то повлиять на родную Финляндию?
Родную Финляндию? Так-то он в Ленинграде родился.
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Санитар-волк
Дай бог, чтобы ситуация поменялась та, чтобы эти вот "мы" резко пересели на совсем иную скамью.
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NoWar
Зачем ждать внешнеполитических факторов? Уберите Пу от руля и все поменяется очень быстро.
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Евгений Мешков
значит надо готовится к последнему этапу Евротура и смотреть, кто не попадает в плей-офф НХЛ. а вдруг завтра действительно изменится? вы чего Путину скажете?
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Jefri AG
Прям завтра? Сегодня покушение что ли запланировано?
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Филипп Петров
Сам у Володи спрашивал?
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Edberg
Да, конечно, сбросим атомную бомбу на Украину (америкосам можно, а нам нельзя??), хохлы наконец сдадутся (по другому победить не можем) и сразу же нас с радостью примут обратно в большую спортивную семью!!
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Кирилл.С-Пб
Да и хрен с ними, с убогими
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Mohnatiy
Он собирается как-то повлиять на родную Финляндию?
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