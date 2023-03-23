Ротенберг о решении ИИХФ: «Это ничего не значит. Ситуация может поменяться уже завтра под влиянием внешнеполитических факторов»
Роман Ротенберг прокомментировал продление отстранения России от турниров.
Национальные команды России не примут участие в международных турнирах в сезоне-2023/24.
– Международная федерация хоккея (ИИХФ) еще на год продлила отстранение россиян. Как вы восприняли это решение?
– Мы не можем на это повлиять, поэтому относимся к этому спокойно. В моем понимании это ничего не значит, потому что ситуация может поменяться уже завтра под влиянием внешнеполитических факторов.
Дай бог, чтобы быстро все изменилось, и мы вернемся на следующий день. Мы готовы играть.
– ИИХФ не пригласила даже нашего представителя Павла Буре, который официально входит в совет Международной федерации. Очень странно!
– На эти мелочи не обращаем внимания. Происходит много таких вещей. Бог им судья. Я повторю, что завтра может все измениться, и уже через день мы вернемся на международную арену, – заявил генеральный директор и главный тренер СКА, первый вице‑президент Федерации хоккея России.
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