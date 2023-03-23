Игорь Ларионов: «Нам сегодня не совсем интересно быть частью ИИХФ. Надо строить независимую лигу»

Теги Торпедо ИИХФ Евротур Сборная России по хоккею Алексей Морозов Гэри Беттмэн НХЛ Игорь Ларионов КХЛ ЧМ по хоккею календарь Матч ТВ Хоккей

Игорь Ларионов считает, что в России надо строить независимую хоккейную лигу.

– С учетом того, что Международная федерация хоккея продлила отстранение России до сезона-2023/24, у КХЛ появляется уникальный шанс сделать свой сезон длиннее, чтобы игры были даже в мае. Но как это реализовать?

– В частной беседе с Алексеем Морозовым и Алексеем Красновым мы озвучили наши пожелания, чтобы начинать сезон 28 сентября.

– Регулярный чемпионат?

– Да, чтобы в этот день стартовал первый матч. А тренировочные лагеря клубов КХЛ открывать 3-4 сентября. Я объясню почему. Июль-август – не то время, чтобы смотреть хоккей. Это лето.

А сейчас у нас через несколько дней останутся в сезоне лишь четыре клуба, которые выйдут в финалы конференций. Хотя только март, и на улице еще лежит снег.

И эту реформу нужно было сделать еще в прошлом году. Мы можем сами себе продлить сезон, начав плей-офф в конце марта или 1 апреля – и играть до конца мая.

– Но в мае проходят чемпионаты мира.

– Мы можем еще увеличить количество игр в регулярном чемпионате – до 76 или 80 матчей на команду. И в таком случае нам просто не нужно проверять игроков. Мне как специалисту не надо смотреть на своих хоккеистов в товарищеских матчах со сборными Казахстана или Беларуси. Потому что хватает длинного сезона, в котором ты видишь, кто где способен играть.

Кроме того, у нас есть группа выдающихся ребят, которые выступают в НХЛ. И они тоже приезжают на чемпионаты мира. Так что нам важно пойти по простому принципу. Например, посмотреть на Евротуры. Они ведь уже изжили себя. Есть какой-то договор между хоккейными федерациями стран? Тогда запускайте в эти турниры молодежь.

С другой стороны, я вам скажу, что нам сегодня не совсем интересно быть частью ИИХФ. Если комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и компания дают нашим ребятам играть в хоккей, то Международная федерация от нас просто отвернулась.

Сегодня фактически мы должны уйти от этого. Надо строить независимую лигу. Потому что без россиян чемпионаты мира очень многое потеряют. И в ИИХФ это понимают.

А когда все вернется обратно, то мы уже будем знать, что для нас важно. Наша лига, наш сезон КХЛ без перерывов, рост молодых игроков, которых мы прокачиваем за 68 или 76 матчей в чемпионате. И мы видим, как они прибавляют с каждым днем, – сказал главный тренер «Торпедо».

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Madcomposer
Евротуры изжили себя?? Да он на святое замахивается!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antistar-Z
Абсолютно прав! Пока наша лига существует ради выступлений на Евротуре и ЧМ, на котором до половины состава - вылетевшие из ПО в НХЛ, мы и будем как клоуны. Только через напряженный и сильный чемпионат, игроки будут становиться сильнее. Важны тренерские кадры, специалисты по индивидуальным действиям игроков, что бы привести наш хоккей к уровню близкому с НХЛ. Ну и медийка и ещё бы СКА раскулачить и один запасной состав распределить между нуждающимися клубами)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alestern
Ларионов прав! Всё по полочкам разложил как надо..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Зуев
Ответ Vasily Ivanov
НХЛ -самоокупающаяся лига. КХЛ -нет. На какие шиши Ларионов собирается развернуть такую бурную деятельность ?
Сколько сейчас новых арен строится и будет запущено? Там вроде по 12 тыс. минимум. На Ларинова не будут ходить в Нижнем? Как сейчас в Омске забивают арену? Вот тебе и финансы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Diymon
Правильно, когда начинать всё переделывать как не сейчас!!! А все ручные хомячки со своим Хозяином пошли боком.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Зуев
Умница.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Борух73
по хорошему, Ларионов, как более опытный и повидавший в жизни человек, с собственным мнением, был бы гораздо логичнее на посту руководителя КХЛ.
Ему и тренером нормально
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitalij Gorsanovs
Нужно дать шанс Ларионову навести порядок. Великий игрок, интересный тренер. Может станет и хорошим функционером.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
eba
Кто бы Третьяка бы на это уговорил-дать по щам IIHF. Так нет же этот черт до последнего свой бред нести будет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HockeyMan
Ответ Vasily Ivanov
НХЛ -самоокупающаяся лига. КХЛ -нет. На какие шиши Ларионов собирается развернуть такую бурную деятельность ?
А что принципиально поменяется для Кхл? Как была она не окупаемая, так и останется. Зато не будет зависеть от графика иихф
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
viktorpavlov70
Ответ Ko Vi
на самом деле, сейчас самое подходящее время, обстоятельства так сами складываются в пользу такого варианта - развивать свой чемпионат уход с Евротура вообще прошел безболезненно и незаметно, МЧМ вот только жалко будет
МЧМ от КХЛ по большому счёту не зависит. И никогда не зависело.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Кому из госкомпаний нужно будет сливать деньги в КХЛ, если нельзя будет побренчать медальками чемпионата мира или олимпиады перед Вождём?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LeicesterCity
Правильно!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vasily Ivanov
НХЛ -самоокупающаяся лига. КХЛ -нет. На какие шиши Ларионов собирается развернуть такую бурную деятельность ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ko Vi
на самом деле, сейчас самое подходящее время, обстоятельства так сами складываются в пользу такого варианта - развивать свой чемпионат
уход с Евротура вообще прошел безболезненно и незаметно, МЧМ вот только жалко будет
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Борух73
по хорошему, Ларионов, как более опытный и повидавший в жизни человек, с собственным мнением, был бы гораздо логичнее на посту руководителя КХЛ.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igor nn
Браво.Лучший просто!!Давно валить надо из этой конторки шарашкиной.Плюнуть перед уходом и громко хлопнуть дверью..Ещё и нас..ть у порога чтобы воняло в сторону Бруселя))С НХЛ дело вести надо и брать пример.
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий