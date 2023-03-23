Игорь Ларионов: «Нам сегодня не совсем интересно быть частью ИИХФ. Надо строить независимую лигу»

считает, что в России надо строить независимую хоккейную лигу.

– С учетом того, что Международная федерация хоккея продлила отстранение России до сезона-2023/24, у КХЛ появляется уникальный шанс сделать свой сезон длиннее, чтобы игры были даже в мае. Но как это реализовать?

– В частной беседе с и Алексеем Красновым мы озвучили наши пожелания, чтобы начинать сезон 28 сентября.

– Регулярный чемпионат?

– Да, чтобы в этот день стартовал первый матч. А тренировочные лагеря клубов открывать 3-4 сентября. Я объясню почему. Июль-август – не то время, чтобы смотреть хоккей. Это лето.

А сейчас у нас через несколько дней останутся в сезоне лишь четыре клуба, которые выйдут в финалы конференций. Хотя только март, и на улице еще лежит снег.

И эту реформу нужно было сделать еще в прошлом году. Мы можем сами себе продлить сезон, начав плей-офф в конце марта или 1 апреля – и играть до конца мая.

– Но в мае проходят чемпионаты мира.

– Мы можем еще увеличить количество игр в регулярном чемпионате – до 76 или 80 матчей на команду. И в таком случае нам просто не нужно проверять игроков. Мне как специалисту не надо смотреть на своих хоккеистов в товарищеских матчах со сборными Казахстана или Беларуси. Потому что хватает длинного сезона, в котором ты видишь, кто где способен играть.

Кроме того, у нас есть группа выдающихся ребят, которые выступают в НХЛ. И они тоже приезжают на чемпионаты мира. Так что нам важно пойти по простому принципу. Например, посмотреть на . Они ведь уже изжили себя. Есть какой-то договор между хоккейными федерациями стран? Тогда запускайте в эти турниры молодежь.

С другой стороны, я вам скажу, что нам сегодня не совсем интересно быть частью ИИХФ. Если комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и компания дают нашим ребятам играть в хоккей, то Международная федерация от нас просто отвернулась.

Сегодня фактически мы должны уйти от этого. Надо строить независимую лигу. Потому что без россиян чемпионаты мира очень многое потеряют. И в ИИХФ это понимают.

А когда все вернется обратно, то мы уже будем знать, что для нас важно. Наша лига, наш сезон КХЛ без перерывов, рост молодых игроков, которых мы прокачиваем за 68 или 76 матчей в чемпионате. И мы видим, как они прибавляют с каждым днем, – сказал главный тренер « ».