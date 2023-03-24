Карандин о судействе игр СКА и «Торпедо»: «Спорных моментов было немного. Одна команда проехала по серии катком»

Юрий Карандин не считает, что в серии СКА – «Торпедо» были какие-то проблемы с судейством.

Клуб из Санкт-Петербурга вышел в финал Западной конференции Кубка Гагарина, обыграв нижегородцев во 2-м раунде (4-0, 5:3 в четвертом матче).

– В третьем периоде четвертого матча в ход игры вмешались не тренеры, а арбитры. Во всяком случае так посчитали некоторые эксперты. Согласны с ними?

– Давайте говорить профессионально. Для бригады – Беляев там было два спорных момента – с на вираже и на пробросе.

В первом случае сначала мне показалось, что фол на Гончаруке был, в первой фазе взаимодействия Ожиганов коснулся его клюшкой. Но затем был повтор с той камеры, которая работала из зоны арбитра и давала идеальную картинку. Там Гончарук на высокой скорости выходил из виража и с ним не справился, упал. Поэтому решение арбитров не удалять Ожиганова считаю скорее верным.

Эпизод с Хайруллиным на пробросе тем более не заслуживал удаления. Таких моментов в каждом кубковом матче – много. Если судьи с первых минут задают определенную планку в арбитраже и за такие столкновения не удаляют, то в концовке игры, когда любое решение судей должно быть безпречным, свисток тем более не должен звучать.

Вообще серия СКА – «Торпедо» в плане арбитража не оказалась сложной. Команды показали интеллигентный и атакующий хоккей, спорных моментов в отличие от противостояния «Торпедо» с «Динамо» было немного. Другое дело, что одна команда проехала по серии катком, – сказал бывший советский арбитр.

Максим Сушинский: «Зачем судьи помогают СКА? Бесит! Полосатые портят ауру. Была пара удалений, когда «Торпедо» вело 3:1»