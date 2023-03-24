Карандин о судействе игр СКА и «Торпедо»: «Спорных моментов было немного. Одна команда проехала по серии катком»

Теги СКА Торпедо судьи КХЛ Кубок Гагарина Юрий Карандин Игорь Ожиганов Евгений Ромасько Марат Хайруллин Сергей Гончарук Хоккей

Юрий Карандин не считает, что в серии СКА – «Торпедо» были какие-то проблемы с судейством. 

Клуб из Санкт-Петербурга вышел в финал Западной конференции Кубка Гагарина, обыграв нижегородцев во 2-м раунде (4-0, 5:3 в четвертом матче). 

– В третьем периоде четвертого матча в ход игры вмешались не тренеры, а арбитры. Во всяком случае так посчитали некоторые эксперты. Согласны с ними?

– Давайте говорить профессионально. Для бригады Ромасько – Беляев там было два спорных момента – с Ожигановым на вираже и Хайруллиным на пробросе.

В первом случае сначала мне показалось, что фол на Гончаруке был, в первой фазе взаимодействия Ожиганов коснулся его клюшкой. Но затем был повтор с той камеры, которая работала из зоны арбитра и давала идеальную картинку. Там Гончарук на высокой скорости выходил из виража и с ним не справился, упал. Поэтому решение арбитров не удалять Ожиганова считаю скорее верным.

Эпизод с Хайруллиным на пробросе тем более не заслуживал удаления. Таких моментов в каждом кубковом матче – много. Если судьи с первых минут задают определенную планку в арбитраже и за такие столкновения не удаляют, то в концовке игры, когда любое решение судей должно быть безпречным, свисток тем более не должен звучать.

Вообще серия СКА – «Торпедо» в плане арбитража не оказалась сложной. Команды показали интеллигентный и атакующий хоккей, спорных моментов в отличие от противостояния «Торпедо» с «Динамо» было немного. Другое дело, что одна команда проехала по серии катком, – сказал бывший советский арбитр. 

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2 комментария

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Кеша
У СКА еще не было ни одного серьезного соперника . Минск со дна таблицы и Торпедо - фактически новая команда с новым тренером , без опыта кубковых встреч и обескровленная тем же СКА. И кичиться победами собранными со все страны игроками - снайперами дорогое по сути и дешевое моральное удовольствие .
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Алексей Степанов
То что СКА проехал катком,есть сомнения. Как минимум две игры Торпедо могло выиграть,но чутка не фартануло
+1
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