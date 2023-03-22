Максим Сушинский: «Зачем судьи помогают СКА? Бесит! Полосатые портят ауру. Была пара удалений, когда «Торпедо» вело 3:1»

Теги СКА Торпедо судьи Максим Сушинский КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Максим Сушинский не понимает, почему арбитры помогают СКА.

Петербургский клуб победил «Торпедо» (5:3) в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина. СКА отыгрался со счета 1:3 в третьем периоде.

Команда под руководством Романа Ротенберга выиграла серию со счетом 4-0.

«Зачем судьи помогают СКА и портят их ауру? Это меня бесит! Сегодня была пара удалений, когда «Торпедо» вело со счетом 3:1.

Я болею за СКА, но мне неприятно, что эти полосатые ребята портят ауру, а потом все говорят, что СКА подсудили.

Зачем так делают судьи? СКА и так сильнее был, он и так победит. СКА – очень сильная команда. Не за счет судей они должны побеждать.

Но также отмечу «Торпедо»: они мне очень нравятся. Команда играет в пас, создает моменты, на них приятно было смотреть», – сказал бывший нападающий СКА.

Материалы по теме

59 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alvet
Ответ STB
кто все то? кто писал, что в каждом матче торпедо великого Ларионова было лучше , но чуть чуть не повезло до 4-0, в итоге достойные 0-4? адекватным людям всё уже давно понятно со времён позорного вылета с МЧМ, который тут представили, как начало новой эры. Самим не смешно? "Торпедо играло лучше, но 2-3". торпедо играло лушче, но получило 5 . Торпедо играло лучше, но случайно получило 0-4 по ходу 2 периода. торпедо играло лучше, но судьи полу свистнули полу момент, поэтому 3-5 с 3-1 за 10 минут.. зато ларионов король, ага
Мне одному показалось, что с Торпедо все носятся как с BLM в Америке. Не восхваляешь Торпедо=ничего не понимаешь в хоккее. Комментаторы на Матч " вот СКА уныло забрасывает третью шайбу и как великолепно и восхитительно Торпедо делает проброс". Придумали какой-то термин " мушкетерский хоккей" , позиционируют как противостояние "пацанов" и "монстров" хотя средний возраст Торпедо 25 лет, а СКА 25 лет и 3 месяца))). Без обид но Торпедо слабее АкБарса, Локомотива, Авангарда и СКА. Нет у них исполнителей уровня Никиты Гусева Александра Радулова и т.д. Ну и все видели как "Профессор" обделался с молодежкой на МЧМ. Серия была предсказуема, а дутая интрига не получилась.
P.S. Меня кже банили на 3 дня за правду, так что минусите)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Verhovn
Модеры трут - это их труд) я услышал)
С победой Валер!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Verhovn
Их не было - Кеши и Маринки. Вот я о чём)))
Второго теперь не упоминаю-пустышка,а первый сам не замечает как оскорбляет,а если получает ответ то обижается)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verhovn
Ответ Дмитрий9779
Трибуны при любом падении торпедовца "все видели".Подножки не было,отличная работа судьи.А вот то что ты видишь нарушения только в одну сторону это ангажированность.Пересмотри матч целиком.Нельзя засовывать клюшку между рук хоккеисту контролирующему шайбу ,это буллит или 2 мин,толчок клюшкой в спину это 2 мин по правилам,как бы тебе этого не хотелось.
Модеры трут - это их труд) я услышал)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Разрушающий мифы
Ну как минимум половину из перечисленного полный бред. Посмотрите, за что удалили Воронина в первом периоде. Лёгкое касание - тут же свисток. В остальном была равная борьба. Да были какие-то неочевидные мелкие нарушения в обе стороны, но главное судьи соблюдали нейтралитет. А вот в третьем периоде началась жесть. С трибуны это хорошо было заметно. Все вышеперечисленные нарушения происходили прямо на глазах у судей, реакции ноль. Сушинский абсолютно прав. СКА объективно сильнее Торпедо и вполне могли обойтись без помощи судей. Но видно всё-таки сыкотно.
Трибуны при любом падении торпедовца "все видели".Подножки не было,отличная работа судьи.А вот то что ты видишь нарушения только в одну сторону это ангажированность.Пересмотри матч целиком.Нельзя засовывать клюшку между рук хоккеисту контролирующему шайбу ,это буллит или 2 мин,толчок клюшкой в спину это 2 мин по правилам,как бы тебе этого не хотелось.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Поникаровский
Ответ Синяя Кровь
позорние судейство.
А как Северсталь з Конями убiлi!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
89206243369an@gmail.com
Ответ Дмитрий9779
Сегодня судьи не свистели полунарушения,толчок Гусева в спину на пятачке,толчок Галимова клюшкой в спину на пятачке,при выходе один в ноль в первом периоде явная задержка игрока СКА,вратарь умышленно сдвинул ворота,по рукам Фальковскому...Ожиганова вообще не за что удалили.Судьи ошибались в обе стороны.Подножки не было,пересмотрите момент,Атаносова(вроде) подтолкнули конечно,но такие моменты сегодня не свистели.
Димон похоже заднее место тоже Роме приготовил?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдуард Тимашев
Ответ Дмитрий9779
Сегодня судьи не свистели полунарушения,толчок Гусева в спину на пятачке,толчок Галимова клюшкой в спину на пятачке,при выходе один в ноль в первом периоде явная задержка игрока СКА,вратарь умышленно сдвинул ворота,по рукам Фальковскому...Ожиганова вообще не за что удалили.Судьи ошибались в обе стороны.Подножки не было,пересмотрите момент,Атаносова(вроде) подтолкнули конечно,но такие моменты сегодня не свистели.
На пятачке допустимы толчки и подталкивания! Гусев о свою тень спотыкается и на судей смотрит! Какая ему НХЛ?!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verhovn
Ответ Дмитрий9779
Два варианта...а нет,три😁
Их не было - Кеши и Маринки. Вот я о чём)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Разрушающий мифы
Ответ Дмитрий9779
Не свистнули задержку игрока СКА в первом периоде при выходе один в ноль,толчок в спину клюшкой Гусева и Галимова на пятачке,удар клюшкой по рукам Фальковскому,сдвинутые ворота вратарём Торпедо это другое?
Ну как минимум половину из перечисленного полный бред. Посмотрите, за что удалили Воронина в первом периоде. Лёгкое касание - тут же свисток. В остальном была равная борьба. Да были какие-то неочевидные мелкие нарушения в обе стороны, но главное судьи соблюдали нейтралитет. А вот в третьем периоде началась жесть. С трибуны это хорошо было заметно. Все вышеперечисленные нарушения происходили прямо на глазах у судей, реакции ноль. Сушинский абсолютно прав. СКА объективно сильнее Торпедо и вполне могли обойтись без помощи судей. Но видно всё-таки сыкотно.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verhovn
Ответ Дмитрий9779
Два варианта...а нет,три😁
Я бы может и склонялся к твоим вариантам, но, на удивление их не было сегодня 😄
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Карнаухов
позор такому хоккею, отдайте кубок ротенбергу, а остальные пусть честно поборются за серебро
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Verhovn
Да это не нижегородцы педалируют тему. Сам знаешь кто)))
Два варианта...а нет,три😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
Ответ гузяка
Ну вообще по удалениям в домашних для Нижнего играх 10-5, у СКА вдвое больше. Позавчера вообще 7 удалений было, сегодня тоже больше штрафа. И в целом только в одной игре из четырех Торпедо удаляли больше, и в единственном овертайме удаление только у СКА было.
мне нравится ваша логика, если в игре было 10 удалений но судья дал 5, это хорошее судейство, чего жаловаться... занавес
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verhovn
Ответ Дмитрий9779
Не свистнули задержку игрока СКА в первом периоде при выходе один в ноль,толчок в спину клюшкой Гусева и Галимова на пятачке,удар клюшкой по рукам Фальковскому,сдвинутые ворота вратарём Торпедо это другое?
Да это не нижегородцы педалируют тему. Сам знаешь кто)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Андрей Аврамов
Сушинский молодец,то есть три матча всё было отлично со стороны судей а тут боже мне стыдно.А СКА при этом самая недисциплинированная команда.Торпедо на пятаках в спину лупили,подножки были,и не кого из Торпедо не удаляли.
+++
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Разрушающий мифы
Судьи свистели всё, что видели до начала третьего периода, а точнее до счёта 3-1. А потом вдруг ослепли. Там была не пара моментов. Очевидных незафиксированных судьями нарушений игроков СКА в третьем периоде было пять. Из них четыре в зоне атаки. Две откровенные задержки, задержка клюшки у Веряева, высоко поднятая клюшка (Федотову расквасили лицо до крови) и толчок клюшкой в спину игрока Торпедо, фактически выходившего один на один.
Не свистнули задержку игрока СКА в первом периоде при выходе один в ноль,толчок в спину клюшкой Гусева и Галимова на пятачке,удар клюшкой по рукам Фальковскому,сдвинутые ворота вратарём Торпедо это другое?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verhovn
Ответ Матроскин52
Судейство обсуждать не надо… Они улыбались, у них было хорошее настроение… Ну не свистнули пару раз, ну и что… СКА не бедная команда, им дальше играть… А Торпедо и так прыгнуло выше головы…
Лови пятюню🖐
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verhovn
Ответ АГОШКИН Алексей
Я бы посмотрел на торпедо с ротенбергом,йезе Марино перелогинься!!!
Мне бы было интересно посмотреть, я задумался... То есть, ты полагаешь, что Рома на багаже выезжает? Нет конечно, что-то он непременно привносит...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матроскин52
Судейство обсуждать не надо… Они улыбались, у них было хорошее настроение… Ну не свистнули пару раз, ну и что… СКА не бедная команда, им дальше играть… А Торпедо и так прыгнуло выше головы…
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zakirshah
Питер ,Путин,вперёд...попробуй судить по другому....Работу потеряешь!!!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Angelgirl
Санкт-Петербург спортивный - это что-то неприятное для всей страны.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
reteka
Ответ Кот болотный
Букварь купи
малоросское наречие
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Разрушающий мифы
Судьи свистели всё, что видели до начала третьего периода, а точнее до счёта 3-1. А потом вдруг ослепли. Там была не пара моментов. Очевидных незафиксированных судьями нарушений игроков СКА в третьем периоде было пять. Из них четыре в зоне атаки. Две откровенные задержки, задержка клюшки у Веряева, высоко поднятая клюшка (Федотову расквасили лицо до крови) и толчок клюшкой в спину игрока Торпедо, фактически выходившего один на один.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Аврамов
Сушинский молодец,то есть три матча всё было отлично со стороны судей а тут боже мне стыдно.А СКА при этом самая недисциплинированная команда.Торпедо на пятаках в спину лупили,подножки были,и не кого из Торпедо не удаляли.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий