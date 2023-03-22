Максим Сушинский: «Зачем судьи помогают СКА? Бесит! Полосатые портят ауру. Была пара удалений, когда «Торпедо» вело 3:1»

не понимает, почему арбитры помогают СКА.

Петербургский клуб победил « » (5:3) в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина. СКА отыгрался со счета 1:3 в третьем периоде.

Команда под руководством Романа Ротенберга выиграла серию со счетом 4-0.

«Зачем судьи помогают СКА и портят их ауру? Это меня бесит! Сегодня была пара удалений, когда «Торпедо» вело со счетом 3:1.

Я болею за СКА, но мне неприятно, что эти полосатые ребята портят ауру, а потом все говорят, что СКА подсудили.

Зачем так делают судьи? СКА и так сильнее был, он и так победит. СКА – очень сильная команда. Не за счет судей они должны побеждать.

Но также отмечу «Торпедо»: они мне очень нравятся. Команда играет в пас, создает моменты, на них приятно было смотреть», – сказал бывший нападающий .