Кузьменко забросил 33-ю шайбу в сезоне в матче против «Далласа». У него 60 очков в 65 играх

Теги Ванкувер НХЛ Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко забросил 33-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом».

Форвард «Ванкувера» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (5:2). 

В его активе стало 60 (33+27) очков в 65 играх сезона. 

Сегодня Кузьменко (18:00, 4:22 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ. 

Кузьменко – лучший снайпер «Ванкувера». Его первый сезон в НХЛ уже круче, чем у звезд – Яшина, Панарина, Ковальчука

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3 комментария

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крок 58
Вот это да… вровень с Сашей идет
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kudashkinaa@icloud.com
Красавчик ! Давай 40 голов за сезон.
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Mikita Zakharau
Монстр! Влетел в лигу с ноги
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