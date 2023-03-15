Кузьменко забросил 33-ю шайбу в сезоне в матче против «Далласа». У него 60 очков в 65 играх

забросил 33-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом».

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата против «Старс» (5:2).

В его активе стало 60 (33+27) очков в 65 играх сезона.

Сегодня Кузьменко (18:00, 4:22 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ.

Кузьменко – лучший снайпер «Ванкувера». Его первый сезон в НХЛ уже круче, чем у звезд – Яшина, Панарина, Ковальчука