Воробьев считает, что «Авангард» не предложил «Металлургу» чего-то удивительного: «Они играли так же, как два последних года. Ткачев добавился – мастер»

считает, что «Авангард» не предложил «Металлургу» чего-то удивительного.

Тренер « » заявил об этом после поражения 1:4 в 4-м матче и 0-4 в серии плей-офф .

– Согласны, что в целом по серии « » тактически переиграл «Металлург»?

– Они играли, как в прошлом году и как позапрошлом. Все то же самое. Просто в прошлом году мы пробили эту вязкую оборону, а в этом – не смогли. И еще парень у них добавился – Ткачев, который мастер.

– Предложил ли «Авангард» что-то для вас удивительное, к чему команда не была готова по ходу серии?

– Нет, не предложил. Они играли так же, как два последних года, – сказал Воробьев.