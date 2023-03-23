Воробьев считает, что «Авангард» не предложил «Металлургу» чего-то удивительного: «Они играли так же, как два последних года. Ткачев добавился – мастер»

Теги Авангард Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Илья Воробьев считает, что «Авангард» не предложил «Металлургу» чего-то удивительного.

Тренер «Металлурга» заявил об этом после поражения 1:4 в 4-м матче и 0-4 в серии плей-офф КХЛ.

– Согласны, что в целом по серии «Авангард» тактически переиграл «Металлург»?

– Они играли, как в прошлом году и как позапрошлом. Все то же самое. Просто в прошлом году мы пробили эту вязкую оборону, а в этом – не смогли. И еще парень у них добавился – Ткачев, который мастер.

– Предложил ли «Авангард» что-то для вас удивительное, к чему команда не была готова по ходу серии? 

– Нет, не предложил. Они играли так же, как два последних года, – сказал Воробьев. 

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15 комментариев

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Marienburg
И здесь Лукаку ничем не удивил...
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Александр Черноусов
Ответ Слава Лукашев
Так как Авангард не предложил ничего нового, то видимо новое предложит Рашников.
Пусть идёт кукурузу охранять.
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Константин Сухомлинов
Ответ Серый
Помастеровитее вашего будет
Раньше даже котировался выше нашего,но это давно было,когда он в АБ был,сейчас поспорил бы,но не буду,так как это вообще-то юмор был)
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Den Sh
Интересно, а что удивительного предложил Металлург?
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Серый
Ответ Константин Сухомлинов
Есть еще который не мастер,но тот в Тракторе.🤣
Помастеровитее вашего будет
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-1
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Vladimir Sushko
"И вообще, мы не проиграли, я не сдаюсь!" добавил Илья Воробьёв, "Мне после третей игры один из игроков уверенно сказал, что мы выиграем 4-3"
+2
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Антон Фёдоров
Омск сильнее в этом сезоне. Пике Магнитки началось давно до матчей на вылет. Просто команда оказалась не готова:не физически, так и биться перестали.
+3
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Слава Лукашев
Так как Авангард не предложил ничего нового, то видимо новое предложит Рашников.
+10
0
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mnb213
В прошлом году Ава без защитников Вас до 7 матча доиграла, а в этом при равных шансах 0-4 вынесла, конечно ни чего нового)))
+11
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+11
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Знатный стахановец
Сказал Воробьёв, жуя позапрошлогоднюю жевачку. 😏
+3
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Константин Сухомлинов
Ответ balander09
есть Ткачев, который не мастер?)
Есть еще который не мастер,но тот в Тракторе.🤣
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Константин Сухомлинов
Вобщем ни чего нового Авангард нам не предложил,т.к мы и старое не смогли осилить.Странное объяснение конечно 😀
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Персональные данные Номер 67327384
Я Ткачев, я мастер, я летаю
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balander09
есть Ткачев, который не мастер?)
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Dimka92
не предложил Авангард, а мы в отпуск хотели 😂
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