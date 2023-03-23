Макдэвид забил 60 голов за 72 матча в сезоне. За последние 27 лет быстрее был только Лемье

достиг отметки 60 голов за сезон в .

Нападающий « » сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:3 ОТ).

Теперь на его счету 138 (60+78) баллов в 72 играх сезона.

За последние 27 лет только потребовалось меньше матчей, чтобы достичь этой отметки. В сезоне-1995/96 он забил 60 голов в 62 играх.