Макдэвид забил 60 голов за 72 матча в сезоне. За последние 27 лет быстрее был только Лемье
Коннор Макдэвид достиг отметки 60 голов за сезон в НХЛ.
Нападающий «Эдмонтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:3 ОТ).
Теперь на его счету 138 (60+78) баллов в 72 играх сезона.
За последние 27 лет только Марио Лемье потребовалось меньше матчей, чтобы достичь этой отметки. В сезоне-1995/96 он забил 60 голов в 62 играх.
Можно сказать этим сезоном он застолбил за собой место лучшего на несколько поколений.
За 10 оставшихся матчей он реально может выбить 150 очков и теоретически 70 шайб.
Надеюсь у него получится.