Макдэвид забил 60 голов за 72 матча в сезоне. За последние 27 лет быстрее был только Лемье

Теги Эдмонтон Марио Лемье НХЛ рекорды Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид достиг отметки 60 голов за сезон в НХЛ.

Нападающий «Эдмонтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:3 ОТ). 

Теперь на его счету 138 (60+78) баллов в 72 играх сезона.

За последние 27 лет только Марио Лемье потребовалось меньше матчей, чтобы достичь этой отметки. В сезоне-1995/96 он забил 60 голов в 62 играх.

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10 комментариев

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Дима Миронов
Ответ Real_v_dushe
Удивительно, конечно, но в первых 4 играх сезона у него был только 1 ассист и первую свою шайбу он забросил только в овертайме 6 игры. Если бы не такой слабый старт сезона, то его показатели были бы ещё более космическими.
вы куда-то не туда посмотрели,он в первой же игре сделал Хет Рик и 4 очка за матч,в первых 4 матчах (5+5) 10 очков (уступал только Панарину у которого в 5 играх было 11)
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Василий Потемкин
Ответ Real_v_dushe
Удивительно, конечно, но в первых 4 играх сезона у него был только 1 ассист и первую свою шайбу он забросил только в овертайме 6 игры. Если бы не такой слабый старт сезона, то его показатели были бы ещё более космическими.
Вы перепутали(видимо посчитали матчи предсезонки)-он в первой же игре с Ванкувером сделал хет-трик(+1 передача)...
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Фрэнк Канистра
уникальный игрок. талант поколения.
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Бобынин
Делов то, два хет-трика и в каждом матче по шайбе.
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Nikita1981
Потрясающе
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Al561
Выдающийся сезон у Коннора.
Можно сказать этим сезоном он застолбил за собой место лучшего на несколько поколений.
За 10 оставшихся матчей он реально может выбить 150 очков и теоретически 70 шайб.
Надеюсь у него получится.
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Real_v_dushe
Удивительно, конечно, но в первых 4 играх сезона у него был только 1 ассист и первую свою шайбу он забросил только в овертайме 6 игры. Если бы не такой слабый старт сезона, то его показатели были бы ещё более космическими.
+7
-3
+4
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curdboy
Немного статистики. За 72 игры в этом сезоне Коннор нанёс 314 бросков. В прошлом сезоне были те же 314 бросков, но за 80 игр. Соотношение голов в этих сезонах 60-44. Процент реализации сейчас самый высокий в карьере, 19.1% (при среднем 15.7%).
+13
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Александр Бабуев
Ответ Герман Гевейлер
Эх, два очка за игру не получится! :( Жаль, был небольшой спад по ходу сезона...
Ну у Мака может и получится, у кого, если не у него?
+1
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Герман Гевейлер
Эх, два очка за игру не получится! :( Жаль, был небольшой спад по ходу сезона...
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-1
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