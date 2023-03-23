Кросби 11-й раз забросил 30+ шайб в сезоне НХЛ, повторив рекорд «Питтсбурга»

11-й раз забросил 30 шайб в сезоне , повторив рекорд « ».

Капитан «Питтсбурга» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (5:2).

В активе 35-летнего форварда 84 (30+54) очка в 71 игре. Он достиг отметки 30 шайб 11-й раз за карьеру и повторил рекорд «Питтсбурга», которым владел .

Больше таких сезонов за один клуб теперь только у («Вашингтон», 17), Горди Хоу («Детройт», 14) и Бобби Халла («Чикаго», 13).

Среди действующих игроков Кросби уступает лишь Овечкину. На третьем месте идет Стивен Стэмкос («Тампа», 8). Четвертое делят Остон Мэттьюс («Торонто») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – по 7.