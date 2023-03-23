Малкин 7-й раз сделал 50 передач в сезоне НХЛ, увеличив рекорд среди россиян

Теги рейтинги Питтсбург Колорадо Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Патрик Кэйн Артемий Панарин Коннор Макдэвид Хоккей

Евгений Малкин 7-й раз сделал 50 передач в сезоне НХЛ, увеличив рекорд среди россиян.

Форвард «Питтсбурга» отметился результативной передачей в матче с «Колорадо» (5:2). 

На счету россиянина стало 74 (24+50) в 71 матче сезона. Он 7-й раз достиг отметки 50 передач за карьеру. 

Среди действующих игроков лидером по числу таких сезонов является Сидни Кросби («Питтсбург», 10). На втором месте Никлас Бэкстрем («Вашингтон», 9), на третьем – Патрик Кэйн («Чикаго», 8). Малкин сравнялся с Коннором Макдэвидом («Эдмонтон»). 

Среди россиян в истории НХЛ у Малкина лучший результат. На втором месте Артемий Панарин («Рейнджерс») с 5 сезонами. 

В активе Александра Овечкина («Вашингтон»), Евгения Кузнецова («Вашингтон»), Никиты Кучерова («Тампа»), Сергея Федорова и Павла Дацюка по 4 сезона с 50+ передачами. 

Сегодня Евгений (15:01, 3:38 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ и сделал 3 перехвата. На точке выиграл 27% вбрасываний (3 из 11). 

3 комментария

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lightrip
Ответ Mephi027
Ничего себе, у Ови 4 сезона по 50 передач? Пулялка же, говорили они
Это на отскоках)))
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curdboy
если бы да кабы, и у Куча могло бы и 5, и 6, и 7 сезонов с 50+ передачами быть...
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-1
-1
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Mephi027
Ничего себе, у Ови 4 сезона по 50 передач?

Пулялка же, говорили они
+1
-1
0
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