Малкин 7-й раз сделал 50 передач в сезоне НХЛ, увеличив рекорд среди россиян

7-й раз сделал 50 передач в сезоне НХЛ, увеличив рекорд среди россиян.

Форвард « » отметился результативной передачей в матче с « » (5:2).

На счету россиянина стало 74 (24+50) в 71 матче сезона. Он 7-й раз достиг отметки 50 передач за карьеру.

Среди действующих игроков лидером по числу таких сезонов является («Питтсбург», 10). На втором месте Никлас Бэкстрем («Вашингтон», 9), на третьем – Патрик Кэйн («Чикаго», 8). Малкин сравнялся с («Эдмонтон»).

Среди россиян в истории НХЛ у Малкина лучший результат. На втором месте Артемий Панарин («Рейнджерс») с 5 сезонами.

В активе Александра Овечкина («Вашингтон»), Евгения Кузнецова («Вашингтон»), Никиты Кучерова («Тампа»), Сергея Федорова и Павла Дацюка по 4 сезона с 50+ передачами.

Сегодня Евгений (15:01, 3:38 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ и сделал 3 перехвата. На точке выиграл 27% вбрасываний (3 из 11).