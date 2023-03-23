Макдэвид – 4-й игрок, забросивший 60 шайб в сезоне НХЛ в XXI веке. Рекорд у Овечкина – 65

– 4-й игрок, забросивший 60 шайб в сезоне в XXI веке.

Капитан « » сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:3 ОТ).

На счету 26-летнего канадца стало 138 (60+78) очков в 72 матчах сезона.

Макдэвид – 4-й игрок, достигший отметки 60 шайб за сезон в XXI веке. Рекорд для текущего столетия принадлежит («Вашингтон», 2007/08, 65 шайб в 82 играх).

По 60 шайб удалось забросить Стивену Стэмкосу («Тампа», 2011/12, в 82 играх) и («Торонто», 2021/22, в 73 играх).