Макдэвид – 4-й игрок, забросивший 60 шайб в сезоне НХЛ в XXI веке. Рекорд у Овечкина – 65

Теги рейтинги Эдмонтон Александр Овечкин НХЛ Стивен Стэмкос Коннор Макдэвид Остон Мэттьюс Хоккей

Коннор Макдэвид – 4-й игрок, забросивший 60 шайб в сезоне НХЛ в XXI веке.

Капитан «Эдмонтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:3 ОТ). 

На счету 26-летнего канадца стало 138 (60+78) очков в 72 матчах сезона. 

Макдэвид – 4-й игрок, достигший отметки 60 шайб за сезон в XXI веке. Рекорд для текущего столетия принадлежит Александру Овечкину («Вашингтон», 2007/08, 65 шайб в 82 играх).

По 60 шайб удалось забросить Стивену Стэмкосу («Тампа», 2011/12, в 82 играх) и Остону Мэттьюсу («Торонто», 2021/22, в 73 играх). 

Материалы по теме

75 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Teokrat
Вполне могут конорка затащить на 66 или больше..Ну пусть собирает крошки с царского стола))))))))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кракадил
Ответ Габорик
300 шайб к 26 годам. Интересно, вклинится ли в погоню за Гретцки и Овечкиным?
нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Миронов
Ответ HALIF
А за счёт чего такая прибавка? Что то поменялось в правилах?
все началось когда голкиперам уменьшили защиту, каждым годом удаления жёстче, наверное ещё овертаймы 3 на 3 ещё в копилочку
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Jetter
Из них центр только Мак? Правильно? Достижение особого порядка для центров.
Стэмкос и Мэттьюс тоже центры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zenitchik13
Ответ Jetter
Из них центр только Мак? Правильно? Достижение особого порядка для центров.
Стэмкос и Мэттьюс тоже центры.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Latenight Radio
Последний раз кто-то из нефтяников забивал 60 в 1986-87 - Гретцки 62.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Миронов
Ответ Quiet Space
Там ещё в матче у Драйза ассистентский покер
ну это история как с Малкином,когда ты в тени звёзды тебя трудно оценить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Иванов
Ответ Febanacci-88
Следующая шайба Коннора станет для него 300-й в лиге. Человек без броска имеет показатель больше 0,5 шайб за игру)))
Не знаю у кого там броска нету)он свой бросок уже показал на конкурсе на олл старе
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Ответ Палец Мето
Посмотрим. Просто в духе ваших высказываний судили об Овечкина после сезона с 32 шайбами, только со знаком минус. Что он закончился.
Овечкин не раскрыл свой талант так, как мог. Очень жаль, что он пошёл по такому пути, не развивая своё катание и свой игровой интеллект, он мог бы добиться совершенно другого уровня результатов в карьере. Да, он войдёт в историю, как один из лучших бросающих и забивающих игроков в хоккее, но он не станет никогда лучшим хоккеистом даже в российской истории.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HALIF
Ответ Иван Павлов
Ещё один показатель повысившейся результативности - два сезона подряд разные хоккеисты пробивают отметку в 60 шайб. При этом Макди может успеть и 65 сделать. Это, конечно, не умаляет заслуг Макдэвида. Абсолютно гениальная регулярка в его исполнении.
А за счёт чего такая прибавка? Что то поменялось в правилах?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Палец Мето
Ответ Real_v_dushe
Никакой гиперзатратности я не вижу у него, он просто намного лучше Овечкина катается. Дацюк тоже в своё время великолепно катался, он тоже лучше Овечкина это делал. Как раз у Овечкина была затратная манера работы на коньках, поскольку техника катания была неважной. И то, что он перешёл в такую манеру игры, это была вынужденная мера и не какой-то там плюс. Макдэвид ещё не дошёл до пика, неизвестно ещё какой у него будет пик, и такой сезон, как этот, это только начало.
Посмотрим. Просто в духе ваших высказываний судили об Овечкина после сезона с 32 шайбами, только со знаком минус. Что он закончился.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jetter
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Стэммер, Мэттьюс и Овечкин приветствуют нового члена «клуба 60» в 21 веке
Из них центр только Мак? Правильно? Достижение особого порядка для центров.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Ответ hhlg
Мне кажется и 100 может класть. Первые 7 сезонов он меньше 80 не забивал же ;)
В первых двух сезонах Мак клал 0,35 гола за игру в среднем, потом поднялся до 0,5, а теперь вышел на космические 0,7+. Ну как бы он может положить в следующем сезоне 50 голов за 50 матчей, этот нереальный рекорд сегодня видится уже не таким уж и нереальным, если он сделает ещё один небольшой шажок вверх.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Niko Bellic
Ответ LeicesterCity
Челу просто нечего делать, вот и сидит с блокнотиком и карандашом ночью и каждый чих и пук Овечкина считает)))
А тебе нечего делать, кроме как наезжать и оскорблять просто так людей, которые ведут действительно интересную статистику.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Ответ Палец Мето
Макдэвид шайбы забивает через огромные затраты энергии. Овечкин и раньше и сейчас может дежурные 30 сделать одним броском. Так что падении скорости с возрастом очень сильно повлияет на результативность Мака. Опять же, почему все сразу бросились прикидывать, когда он догонит Овечкина после, вероятно, лучшего сезона Макди в карьере? Фатальная ошибка.
Никакой гиперзатратности я не вижу у него, он просто намного лучше Овечкина катается. Дацюк тоже в своё время великолепно катался, он тоже лучше Овечкина это делал. Как раз у Овечкина была затратная манера работы на коньках, поскольку техника катания была неважной. И то, что он перешёл в такую манеру игры, это была вынужденная мера и не какой-то там плюс. Макдэвид ещё не дошёл до пика, неизвестно ещё какой у него будет пик, и такой сезон, как этот, это только начало.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rinatello
Холанд с клюшкой!
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hhlg
Ответ Real_v_dushe
Он может и по 70 за сезон класть. Очевидно, что для Макдэвида потолка сейчас нет. Его результативность растёт ступенчато и исключительно вверх. Если всё со здоровьем будет впорядке, то к 30 годам у него будет под 550 голов в лиге.
Мне кажется и 100 может класть. Первые 7 сезонов он меньше 80 не забивал же ;)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PatologoanatoM
Ответ Иван Павлов
Ещё один показатель повысившейся результативности - два сезона подряд разные хоккеисты пробивают отметку в 60 шайб. При этом Макди может успеть и 65 сделать. Это, конечно, не умаляет заслуг Макдэвида. Абсолютно гениальная регулярка в его исполнении.
В прошлом году 50 голов забили четверо, в этом году потенциально это могут сделать шестеро , причём только Драйзайтль может это сделать в бэк-ту-бэк сезонах и не первый раз в карьере,остальные это новые лица в клубе 50 скорз)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jetter
Ответ Александр Балабанов
Айзермана и 155. Тогда официально первый среди всех, кроме тех двоих.
1980-е, там и Берни Николс выбивал 150 и 70 шайб забрасывал. Доисторические времена. А Ягр - ближайший из современников. Но согласен, для вечности будет красиво - Гретцки, Лемье и после них первый Коннор. Пантеон.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Миронов
Ответ Большое сердце Неймара
такие putриоты нам не нужны. вы со свой болезнью справляйтесь сами
у вас там в Бразилии хоккей смотрят?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Миша Богомолов
Ответ Maxim Shumov
Твой комментарий явно вызовет патриотический гнев))
Да какой гнев. Чувство кринжа максимум
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Ответ T. H.
Посмотрим будет ли МакДи в 37 лет вообще стоять на коньках.
Он и в 40 будет стоять, если травм не будет в большом количестве.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большое сердце Неймара
Ответ Дима Миронов
поболеем за Овечкина 💪
такие putриоты нам не нужны. вы со свой болезнью справляйтесь сами
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LeicesterCity
Ответ Палец Мето
Чел просто стату Ови ведет досконально, при чем тут патриотизм вообще? Это такая мода сейчас у дурачков везде патриотизм подмешивать?)
Челу просто нечего делать, вот и сидит с блокнотиком и карандашом ночью и каждый чих и пук Овечкина считает)))
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Ответ bars1998
До 30 лет Пик физической формы спортсменов , есть исключения конечно но у 90% точно пик )
Надо понимать и учитывать демографический аспект в этом веке. Раньше ветеранов подпирали молодые поколения, которые были чиленно больше, таким образом, большая выборка и конкуренция новых поколений помноженная на новые методики подготовки давали очень качественный спортивный материал, который и вытеснял ветеранов сначала на вторые роли, а потом заставлял завершать карьеры. Сейчас же новые поколения значительно меньше численно предыдущих и выборка из них хуже. Легко видеть это во многих видах спорта, что средний возраст топовых спортсменов начал расти и что ветераны не менее конкурентны по сравнению с более молодыми спортсменами. Поэтому сейчас надо переоценивать и поднимать планку для пика и после пика ещё и падение корректировать для таких ребят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий