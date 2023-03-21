«Профессор Ларионов 100% что-то придумает в следующей игре». Потайчук о серии «Торпедо» и СКА

Теги СКА Торпедо Андрей Потайчук Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Андрей Потайчук поделился мнением о ходе серии между СКА и «Торпедо».

Питерцы выиграли третий матч со счетом 4:0 и ведут в серии 3-0.

«СКА великолепно разобрал игру «Торпедо», особенно их большинство – семь безуспешных попыток. А гол в меньшинстве тому подтверждение, что питерцы подготовились и строго сыграли в обороне.

У команды Ларионова было много шансов, но СКА выглядел более мастеровитей и физически крепче.

У «Торпедо» амбициозный тренерский штаб и в следующей игре профессор Ларионов 100% что-то придумает. Дома будут цепляться за победу, я уверен», – сказал бывший тренер СКА.

0-3 в серии против СКА – не приговор идеям Ларионова. Но есть нюансы

8 комментариев

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mitos
Профессор лопух, но аппаратура при нем)
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Огюст
Скажу одно -играя так успешно по сезону , не гоже Торпедовцам проигрывать эту серию Ска в сухую -нужны победы !
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Матроскин52
Будем надеяться! Надо сначала зацепить одну игру… а дальше как пойдёт… Игорь Николаевич и тренерский штаб точно что то придумают!
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Дмитрий Нападовский
Против лома нет приёма
+1
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Волк16
Ответ Дмитрий Пузырёв
Неплохо было бы зацепиться, дома выиграть на радость своим болельщикам! Вобщем, хочу чтобы был пятый матч, как минимум... :-)
лучше 7!!! вся страна будет рада!!!
+8
-2
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Саня52
Ответ Волк16
Ну "олени" и так прыгнули высоко, молодцы!!! пусть готовятся к следующему сезону!!! профессор может что-то придумает?) но не пропустят "чинуши" его патент)
Пожалуй... Чтоб было Пони-Кони
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Дмитрий Пузырёв
Неплохо было бы зацепиться, дома выиграть на радость своим болельщикам! Вобщем, хочу чтобы был пятый матч, как минимум... :-)
+4
-2
+2
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Волк16
Ну "олени" и так прыгнули высоко, молодцы!!! пусть готовятся к следующему сезону!!! профессор может что-то придумает?) но не пропустят "чинуши" его патент)
+5
-3
+2
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