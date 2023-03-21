«Профессор Ларионов 100% что-то придумает в следующей игре». Потайчук о серии «Торпедо» и СКА

Андрей Потайчук поделился мнением о ходе серии между СКА и « ».

Питерцы выиграли третий матч со счетом 4:0 и ведут в серии 3-0.

«СКА великолепно разобрал игру «Торпедо», особенно их большинство – семь безуспешных попыток. А гол в меньшинстве тому подтверждение, что питерцы подготовились и строго сыграли в обороне.

У команды Ларионова было много шансов, но СКА выглядел более мастеровитей и физически крепче.

У «Торпедо» амбициозный тренерский штаб и в следующей игре профессор Ларионов 100% что-то придумает. Дома будут цепляться за победу, я уверен», – сказал бывший тренер СКА.

0-3 в серии против СКА – не приговор идеям Ларионова. Но есть нюансы