Комментатор Меньшов: «СКА обладает всеми возможностями, чтоб претендовать на Кубок Гагарина. Нельзя скидывать со счетов «Ак Барс» и ЦСКА»

Комментатор Алексей Меньшов поделился мыслями о фаворитах Кубка Гагарина.

«В этом сезоне стало больше непредсказуемых результатов. Если раньше ориентиром для определения фаворита были сильные легионеры, то сейчас их почти не осталось.

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: составы команд стали ровнее, а матчи неожиданными.

Конечно, нельзя скидывать со счетов казанский « », где собран очень серьезный состав, а также , который является действующим обладателем Кубка Гагарина.

Но на сегодняшний день СКА обладает всеми возможностями, чтобы претендовать на третий кубок.

Как минимум в этом году мы пробьемся в финал, а как максимум – мы его выиграем», – сказал комментатор.