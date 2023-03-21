Комментатор Меньшов: «СКА обладает всеми возможностями, чтоб претендовать на Кубок Гагарина. Нельзя скидывать со счетов «Ак Барс» и ЦСКА»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Комментатор Алексей Меньшов поделился мыслями о фаворитах Кубка Гагарина.

«В этом сезоне стало больше непредсказуемых результатов. Если раньше ориентиром для определения фаворита были сильные легионеры, то сейчас их почти не осталось.

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: составы команд стали ровнее, а матчи неожиданными.

Конечно, нельзя скидывать со счетов казанский «Ак Барс», где собран очень серьезный состав, а также ЦСКА, который является действующим обладателем Кубка Гагарина.

Но на сегодняшний день СКА обладает всеми возможностями, чтобы претендовать на третий кубок.

Как минимум в этом году мы пробьемся в финал, а как максимум – мы его выиграем», – сказал комментатор.

4 комментария

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Олег Васин
А кто такой этот коментатор???
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Aleksey Yan
Ответ Doronya
Нет сейчас у ски конкурентов, яма между командами. даже на востоке, мб только ава смог бы навязать борьбу, грустно все это
Даже если Ава пройдет, то Газпром обозначит ска
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Doronya
Нет сейчас у ски конкурентов, яма между командами. даже на востоке, мб только ава смог бы навязать борьбу, грустно все это
0
-1
-1
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Serj Mushkin
No name комментатор
+1
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