Экс-игрок СКА Меньшиков: «Ротенберг – открытие сезона. Все посмеивались: как это, человек пришел ниоткуда, но он правильно сориентировался»

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Бывший игрок СКА Константин Меньшиков высказался о Романе Ротенберге и серии с «Торпедо».

СКА ведет 3-0 в серии Кубка Гагарина с нижегородцами.

– Торпедовцы не будут ничего менять в четвертом матче. У них игра есть, она смотрится.

Просто ребята допускают ошибки, типичные для молодежи: держал-не додержал, потеряли игрока... Пропадает концентрация, когда устают. У СКА все-таки опытнее ребята.

А Ларионов пришел в Нижний, сделал команду-скороспелку. Но она мне нравится. Игра у них хорошая, правильна, перспективная. Когда возмужают и подправят ошибки в обороне, будут добиваться результата.

– Как «Торпедо» играть в среду, чтобы размочить счет в серии?

– Так же, как играли. Ошибки, которые они допускали, – от невнимательности. Резко по ходу плей-офф команда измениться не может, даже опытная.

А «Торпедо» – команда молодая. Просто если противник давит, приходится много сил тратить на оборону своих ворот.

У Нижнего работает страховка: в зону возвращаются один, два, три игрока. Они же участвуют в атаке. Тотальный хоккей. Когда-то ЦСКА так играл, когда в нем был Ларионов.

– Про Романа Ротенберга что можно сказать? Он на кого похож?

– Я хочу сказать, что Ротенберг – открытие сезона. Никто не думал, все посмеивались: как это, человек пришел ниоткуда, слегка играл в хоккей детский и любительский.

Но он правильно сориентировался – у него большая команда помощников, начиная от ассистентов на скамейке и заканчивая Владимиром Владимировичем Юрзиновым. Это же не как раньше – один Тарасов у бортика или один Чернышев. Потом уже появились помощники.

Мне лично не представить, чтобы при живом Тарасове кто-то на скамейке рисовал игрокам в блокноте, как разыграть лишнего. А сейчас так принято – главный может и в сторонке постоять, – сказал Меньшиков.

0-3 в серии против СКА – не приговор идеям Ларионова. Но есть нюансы

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lermont
Ответ ильхам ахметзянов
фантазер...знатно прогнулся))))))зачет....с его штабом ...и дядя вася с соседнего подьезда командовать сможет и выигрывать....пусть он сам со средненькой командой хоть в плей оф попадет для начала....а так че не командовать....
Стоять в сторонке, пока другие схемы рисуют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
заводчанин
Роман , ещё больше пиара!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mitos
Это семейное)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рубикон
Ответ Александр Серов
в Северсталь на годик его и посмотрим чего он стоит ......
Так он всех с собой возьмёт
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARAMIS777
"Что ты такое несёшь!"(с)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v_sink
Ну в сборной Чернышов главным был при Тарасове
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Серов
в Северсталь на годик его и посмотрим чего он стоит ......
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mohnatiy
Все так и продолжают посмеиваться, между прочим.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ильхам ахметзянов
фантазер...знатно прогнулся))))))зачет....с его штабом ...и дядя вася с соседнего подьезда командовать сможет и выигрывать....пусть он сам со средненькой командой хоть в плей оф попадет для начала....а так че не командовать....
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий