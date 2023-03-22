Бучневич о Биннингтоне: «Так и не понял, почему ему не дали подраться с Флери. Игру транслировали по национальному телевидению, это пошло бы на пользу хоккею»

высказался о том, что вратари «Сент-Луиса» и «Миннесоты» пытались подраться.

16 марта пытался вступить в драку с , но этому помешали судьи.

– Безусловно, сейчас один из самых обсуждаемых игроков «Сент-Луиса» – Джордан Биннингтон. Постоянно в драку лезет.

– Да очень спокойный парень. Но в игре с «Миннесотой» его задели, и понеслось.

Не забывайте, что у нас в том матче все пошло не по плану, много пропустили, Джордан расстроился. Я так и не понял, почему ему не дали подраться с Флери.

– Вратари же.

– Ну, вратари. Флери подъехал, он был не против. Игру транслировали по национальному телевидению, думаю, что это пошло бы на пользу хоккею. Непонятно, чего их растащили, – сказал нападающий « ».