Флери о попытке подраться с Биннингтоном: «Один из парней сказал, что он ударил его между ног. Когда он атаковал еще одного игрока, время настало»

высказался о том, что пытался вступить в драку с .

Вратарь «Миннесоты» был разочарован тем, что судьи не дали ему подраться. Он сообщил, что голкипер « » ранее ударил игрока «Уайлд» между ног, после чего атаковал во втором периоде.

«Я понял, что это мой парень. Я должен был разобраться с ним.

Решение подраться? Это случилось довольно быстро. Один из парней сказал, что [Биннингтон] ударил его между ног, по орехам. Можно я скажу так?

Затем, когда я увидел, как он атаковал еще одного нашего парня, время настало», – сказал вратарь «Миннесоты».

Флери и Биннингтон пытались подраться в матче «Миннесоты» с «Сент-Луисом