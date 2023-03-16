Флери о попытке подраться с Биннингтоном: «Один из парней сказал, что он ударил его между ног. Когда он атаковал еще одного игрока, время настало»

Теги драки Сент-Луис Миннесота Марк-Андре Флери НХЛ Джордан Биннингтон Райан Хартман Хоккей

Марк-Андре Флери высказался о том, что пытался вступить в драку с Джорданом Биннингтоном.

Вратарь «Миннесоты» был разочарован тем, что судьи не дали ему подраться. Он сообщил, что голкипер «Сент-Луиса» ранее ударил игрока «Уайлд» между ног, после чего атаковал Райана Хартмана во втором периоде.

«Я понял, что это мой парень. Я должен был разобраться с ним.

Решение подраться? Это случилось довольно быстро. Один из парней сказал, что [Биннингтон] ударил его между ног, по орехам. Можно я скажу так?

Затем, когда я увидел, как он атаковал еще одного нашего парня, время настало», – сказал вратарь «Миннесоты».

Флери и Биннингтон пытались подраться в матче «Миннесоты» с «Сент-Луисом

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9 комментариев

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42mk@
Ответ Антон Якимцев
Жаль, что все основные крыски полевые на Востоке сейчас. Так бы в серии ПО какой-нибудь Маршанд или Перри за такие штучки быстро научили бы его Родину любить.
Ну да.маршанд бы лизнул в нос быстро и больно или на клюшку наступил.
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mantruck
Биня постоянно провоцирует игроков, а потом когда приходит время выхватывать, громче всех кричит: "Ай-яй-яй, меня не трогать, я вратарь"
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Антон Якимцев
Жаль, что все основные крыски полевые на Востоке сейчас. Так бы в серии ПО какой-нибудь Маршанд или Перри за такие штучки быстро научили бы его Родину любить.
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Антон Якимцев
Ответ Sergio19882007
Интересно когда это успели ему про орехи сказать? Вроде все были на противоположной стороне площадки от Флери?
Очевидно, что этот эпизод ранее произошёл в матче.
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curdboy
Марк-Андре, не только ты разочарован. Я думаю, и почти все зрители
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Sergio19882007
Интересно когда это успели ему про орехи сказать? Вроде все были на противоположной стороне площадки от Флери?
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Maxim Shumov
Биня - отвратный элемент
+5
-2
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Roo91
Биннингтон довольно веселый вратарь. Вечно суету какую-то наводит, быкует на кого-нибудь, колет орехи, клюшкой размахивает, словно она мачете.
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Den_94
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