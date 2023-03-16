Флери о попытке подраться с Биннингтоном: «Один из парней сказал, что он ударил его между ног. Когда он атаковал еще одного игрока, время настало»
Марк-Андре Флери высказался о том, что пытался вступить в драку с Джорданом Биннингтоном.
Вратарь «Миннесоты» был разочарован тем, что судьи не дали ему подраться. Он сообщил, что голкипер «Сент-Луиса» ранее ударил игрока «Уайлд» между ног, после чего атаковал Райана Хартмана во втором периоде.
«Я понял, что это мой парень. Я должен был разобраться с ним.
Решение подраться? Это случилось довольно быстро. Один из парней сказал, что [Биннингтон] ударил его между ног, по орехам. Можно я скажу так?
Затем, когда я увидел, как он атаковал еще одного нашего парня, время настало», – сказал вратарь «Миннесоты».
Флери и Биннингтон пытались подраться в матче «Миннесоты» с «Сент-Луисом
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