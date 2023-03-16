Флери и Биннингтон пытались подраться в матче «Миннесоты» с «Сент-Луисом»

Теги драки Сент-Луис Миннесота Марк-Андре Флери видео НХЛ Джордан Биннингтон Райан Хартман Хоккей

Вратари «Сент-Луиса» и «Миннесоты» пытались подраться в матче НХЛ.

На 13-й минуте второго периода нападающий «Уайлд» Райан Хартман забил гол в ворота Джордана Биннингтона, после чего столкнулся с голкипером.

После этого вратарь «Блюз» атаковал Хартмана, на льду возникла массовая потасовка.

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери пытался вступить в драку с Биннингтоном, но этому помешали судьи. 

В результате Биннингтон получил матч-штраф и 2-минутное удаление. Флери и Хартман также получили по 2 минуты штрафа. 

Матч завершился победой «Миннесоты» со счетом 8:5.

 

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12 комментариев

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curdboy
Полосатые клоуны всё испортили...
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Zomourning33
Там же самый обычный момент произошел при столкновении с полевым. А он удал своей вратарский экипировкой прям в лицо противнику, когда тот не ожидал подлости, да и его держали несколько человек. Очевидно, почему Флери решил заступиться за товарища по команде. Жаль, что судьи не дали подраться.
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Антон Якимцев
Мне вот интересно почитать комментарии по поводу его поведения некотрых болел stl, особенно после кучи фекалий в сторону Кадри год назад.

Так-то уже один "фанат" зашёл, всем самым заплюсованным комментариями по минусу влепил 😂
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mantruck
Биня всегда был неуравновешенным, а после Чашки так вообще корона выросла
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Maxim Shumov
Биня постоянно ведёт себя как хабалистая девка, нападая из под тишка и провоцируя мужиков на драку.
В данном случае - оно обиделось на Хартмана за гол что-ли? Или на то, что Райан споткнулся о ножку? Почему же этот альфасамэц не стал драться с Флери?
Еще не понял, зачем он потом петушился перед зрителями, гордился собой или что вообще это было?
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tock Kudryavtsev
Хартман мог обьехать- не стал. Бинингтон психанул конечно, но молодец,- шоу, встряхнул эмоции. "Это вам не балет..." наверно думал. А в этом эпизоде, защитники должны сами были сделать замечание Хартману, но может не успели :)
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D Lee
Беня классный вратарь, но как же его легко вывести из рвеовесия - уипер топ но в голове одни опилки с вини пух
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Orion_17
когда есть попытка драки вратарей - это похоже на конфликт двух Дедов Морозов за мешок с подарками)). Понимаю, что у них там может всё и серьезно, но смешно
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Антон Якимцев
Когда вижу его на экране (сегодня во время матча против Торонто он в какой-то NHL-ной рекламе был), средний палец на автомате показываю. Человек-конфликт. Уравновешенности ноль просто.
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snipe
Биннингтон та еще крыса
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kostya187
Биннингтон стал какой-то совсем психологически неуравновешенным. Отвратительный сезон проводит.
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Ферзь на р1
Биня совсем попутал, цветок красавец, что сразу покатил
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