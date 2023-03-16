Флери и Биннингтон пытались подраться в матче «Миннесоты» с «Сент-Луисом»
Вратари «Сент-Луиса» и «Миннесоты» пытались подраться в матче НХЛ.
На 13-й минуте второго периода нападающий «Уайлд» Райан Хартман забил гол в ворота Джордана Биннингтона, после чего столкнулся с голкипером.
После этого вратарь «Блюз» атаковал Хартмана, на льду возникла массовая потасовка.
Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери пытался вступить в драку с Биннингтоном, но этому помешали судьи.
В результате Биннингтон получил матч-штраф и 2-минутное удаление. Флери и Хартман также получили по 2 минуты штрафа.
Матч завершился победой «Миннесоты» со счетом 8:5.
Так-то уже один "фанат" зашёл, всем самым заплюсованным комментариями по минусу влепил 😂
В данном случае - оно обиделось на Хартмана за гол что-ли? Или на то, что Райан споткнулся о ножку? Почему же этот альфасамэц не стал драться с Флери?
Еще не понял, зачем он потом петушился перед зрителями, гордился собой или что вообще это было?