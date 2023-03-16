Флери и Биннингтон пытались подраться в матче «Миннесоты» с «Сент-Луисом»

Вратари « » и «Миннесоты» пытались подраться в матче .

На 13-й минуте второго периода нападающий «Уайлд» Райан Хартман забил гол в ворота , после чего столкнулся с голкипером.

После этого вратарь «Блюз» атаковал Хартмана, на льду возникла массовая потасовка.

Вратарь «Миннесоты» пытался вступить в драку с Биннингтоном, но этому помешали судьи.

В результате Биннингтон получил матч-штраф и 2-минутное удаление. Флери и Хартман также получили по 2 минуты штрафа.

Матч завершился победой «Миннесоты» со счетом 8:5.