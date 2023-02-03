Сорокин о драках: «Я готов, если что. Отступать не буду»

высказался об инциденте с вратарем «Сент-Луиса» .

Голкипер «Блюз» толкнул Сорокина в ходе матча.

– Хотел у вас спросить про стычку с Джорданом Биннингтоном.

– Ну уж и стычка. Перерыв, я еду по своей траектории на скамейку, Джордан вдруг разворачивается и сталкивается со мной. Ничего такого.

– Без продолжения?

– Абсолютно. Тут сразу наши ребята выскочили, судьи. Мне осталось только пожать плечами и идти в раздевалку.

– После окончания матча Джордан не пытался разобраться?

– Нет. Но я готов, если что.

Если уж такая ситуация будет, что мы останемся друг против друга, то я отступать не буду.

– Как вы относитесь к тому, что Биннигтон легко влезает в потасовки, даже начинает их?

– Нормально. Это шоу. Люди приходят увидеть зрелище, а Джордан его устраивает.

У меня другой стиль. Искусственно так себя вести не получится, а у меня совершенно другой характер. Но нисколько не осуждаю коллегу из « », – сказал голкипер « ».