Сорокин о драках: «Я готов, если что. Отступать не буду»
Илья Сорокин высказался об инциденте с вратарем «Сент-Луиса» Джорданом Биннингтоном.
Голкипер «Блюз» толкнул Сорокина в ходе матча.
– Хотел у вас спросить про стычку с Джорданом Биннингтоном.
– Ну уж и стычка. Перерыв, я еду по своей траектории на скамейку, Джордан вдруг разворачивается и сталкивается со мной. Ничего такого.
– Без продолжения?
– Абсолютно. Тут сразу наши ребята выскочили, судьи. Мне осталось только пожать плечами и идти в раздевалку.
– После окончания матча Джордан не пытался разобраться?
– Нет. Но я готов, если что.
Если уж такая ситуация будет, что мы останемся друг против друга, то я отступать не буду.
– Как вы относитесь к тому, что Биннигтон легко влезает в потасовки, даже начинает их?
– Нормально. Это шоу. Люди приходят увидеть зрелище, а Джордан его устраивает.
У меня другой стиль. Искусственно так себя вести не получится, а у меня совершенно другой характер. Но нисколько не осуждаю коллегу из «Сент-Луиса», – сказал голкипер «Айлендерс».
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