Биннингтон дисквалифицирован на два матча. Вратарь «Сент-Луиса» атаковал Хартмана в игре с «Миннесотой»

Теги дисквалификации Сент-Луис Миннесота НХЛ Джордан Биннингтон Райан Хартман Хоккей

Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон дисквалифицирован на два матча НХЛ.

На 13-й минуте второго периода игры между «Сент-Луисом» и «Миннесотой» (5:8) нападающий «Уайлд» Райан Хартман забил гол в ворота Биннингтона, после чего столкнулся с канадцем. Затем вратарь «Блюз» атаковал Хартмана, в результате чего на льду возникла массовая потасовка. 

По итогам слушания 29-летний хоккеист отстранен на две игры в связи с грубым и/или неспортивным поведением. Также из доходов вратаря вычтут 64864,86 доллара.

В текущем сезоне Биннингтон провел 52 матча и пропустил 169 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Флери и Биннингтон пытались подраться в матче «Миннесоты» с «Сент-Луисом»

2 комментария

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gans.gans.73
Неадекват...уже не первый его психоз
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Андрей Серафимович
Пусть посидит носатый, что-то слишком много стал себе позволять в последнее время.
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