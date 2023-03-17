Биннингтон дисквалифицирован на два матча. Вратарь «Сент-Луиса» атаковал Хартмана в игре с «Миннесотой»

Голкипер «Сент-Луиса» дисквалифицирован на два матча .

На 13-й минуте второго периода игры между «Сент-Луисом» и «Миннесотой» (5:8) нападающий «Уайлд» забил гол в ворота Биннингтона, после чего столкнулся с канадцем. Затем вратарь «Блюз» атаковал Хартмана, в результате чего на льду возникла массовая потасовка.

По итогам слушания 29-летний хоккеист отстранен на две игры в связи с грубым и/или неспортивным поведением. Также из доходов вратаря вычтут 64864,86 доллара.

В текущем сезоне Биннингтон провел 52 матча и пропустил 169 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Флери и Биннингтон пытались подраться в матче «Миннесоты» с «Сент-Луисом»