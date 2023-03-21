Зюзин все еще может войти в руководство «Салавата». Его назначение лоббирует Роман Ротенберг («Бизнес Online»)

Теги Салават Юлаев возможные переходы Андрей Зюзин КХЛ Роман Ротенберг Сочи Хоккей

Андрей Зюзин все еще может прийти в «Салават», его назначение лоббирует Роман Ротенберг.

Как сообщает «Бизнес Online», Андрей Зюзин сохраняет шансы пополнить состав руководства уфимского клуба.

Утверждается, что его приход в «Салават» лоббирует его хороший знакомый Роман Ротенберг – главный тренер и генменеджер СКА, а также первый вице-президент ФХР.

Сейчас Зюзин занимает пост тренера по развитию в «Сочи». Сообщалось, что в уфимском клубе он может занять должность, на которой будет отвечать за селекцию. 

Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров поддержал нынешнее руководство «Салавата» и заявил о том, что тренерский штаб Виктора Козлова продолжит работу. 

Зюзин о «Салавате»: «Ключевой момент – селекция. Потребуется вратарь-легионер, скорее всего. В атаке необходим не один Хмелевски, а 2-3»

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37 комментариев

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vatto
лига клоунов....
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kutavlik
Дядя уже совсем берега потерял!!!!
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kutavlik
Будет еще один фарм???
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ЖелтоФАН
Ответ artist777
Опять Питерская команда положила свой глаз на молодежь, теперь молодежь СЮ.
ь где потерял?
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artist777
Опять Питерская команда положила свой глаз на молодежь, теперь молодежь СЮ.
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Дмитрий Галкин
Хочет ещё один фарм клуб в КХЛ заиметь, Сочей видать мало ему, не зря везде про систему болтает..
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Ответ Дмитрий9779
Стыдно товарищ:всплывает,потихоньку. Правило «потихоньку» Чтобы понять, как правильно пишется слово, нужно выяснить, к какой грамматической категории оно относится. «Потихоньку» отвечает на вопрос «как?». Значит, это наречие — самостоятельная часть речи. Разберем рассматриваемую нами лексему по составу: «по-» — приставка, «-тих-» — корень, «-оньк-» — суффикс, «-у» — суффикс. Делаем вывод, что наречие «потихоньку» образовалось путём слияния приставки «по-» и краткой формы от прилагательного «тихий». Вспомним школьное правило: наречие, образованное с помощью приставки и краткого прилагательного, пишется слитно.
Учитель по грамматику,больше писать ничего что-ли,умник.
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Demedieu
КХЛ надо переименовать в РХЛ - ротенбергская хоккейная лига
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Melnikov1968
Идёт ПО,надо своей командой заниматься,но еврей своего не упустит. Наверняка,есть финансовая выгода. Эти люди просто так ничего не делают.
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Дмитрий9779
Ответ Sibai
С вами все нормально 😧
Вместо того чтобы сказать спасибо ты свою неграмотность пытаешься оправдать.Ты сам-то понял что хотел написать?
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dosatuy
Зюзин же вроде как тренер ни о чем. Сорри это Марков.
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Sibai
Ответ Дмитрий9779
Стыдно товарищ:всплывает,потихоньку. Правило «потихоньку» Чтобы понять, как правильно пишется слово, нужно выяснить, к какой грамматической категории оно относится. «Потихоньку» отвечает на вопрос «как?». Значит, это наречие — самостоятельная часть речи. Разберем рассматриваемую нами лексему по составу: «по-» — приставка, «-тих-» — корень, «-оньк-» — суффикс, «-у» — суффикс. Делаем вывод, что наречие «потихоньку» образовалось путём слияния приставки «по-» и краткой формы от прилагательного «тихий». Вспомним школьное правило: наречие, образованное с помощью приставки и краткого прилагательного, пишется слитно.
С вами все нормально 😧
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rinat_rin
Ответ Dragon10
Пусть уж лучше Сочи дальше развивает.
Зюзин на пару с Воропаевым уже "развили" (угробили) Сочи, теперь на очереди Уфа.
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VintDV
Видео тренер уже своих людей распихивает 😄😄😄
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E.Lemarque
Кто-то забыл закрыть дверь на птицефабрике…
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Сергей Орлов
Ответ Russia-nn
Главный тренер Питтсбурга Майк Салливан лоббирует назначение в Миннесоту Уайлд какого-нибудь Джона Джонсона... можете себе такую ситуацию представить? Вот и я не могу
А губернатор Пенсильвании утверждает бюджет Пингвинс на следующий сезон)
+18
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Филипп Петров
Ответ Dragon10
Пусть уж лучше Сочи дальше развивает.
«Развивает»*
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HockeyMan
Ответ Mi4eL
Я что то запутался. они же фарм ЦСКА. причем тут Роман Ротенберг?
Хочет армейскому конкуренту перекрыть восточный кислород и самому пользоваться)
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Дмитрий9779
Ответ Sibai
Вот и сплывает правда по техоньку
Стыдно товарищ:всплывает,потихоньку.
Правило «потихоньку»
Чтобы понять, как правильно пишется слово, нужно выяснить, к какой грамматической категории оно относится. «Потихоньку» отвечает на вопрос «как?». Значит, это наречие — самостоятельная часть речи. Разберем рассматриваемую нами лексему по составу: «по-» — приставка, «-тих-» — корень, «-оньк-» — суффикс, «-у» — суффикс. Делаем вывод, что наречие «потихоньку» образовалось путём слияния приставки «по-» и краткой формы от прилагательного «тихий». Вспомним школьное правило: наречие, образованное с помощью приставки и краткого прилагательного, пишется слитно.
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Sever12
Нормально так, Кучерявый своих посланцев засылает, а то что то больно много молодых перспективных игроков нарисовалась в Уфе, или как это воспринимать?
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Радмир Уфимцев
Ответ ugmyanswer
При чем тут ротенбе
Чтобы не только Сочи и Витязь были фармом Питера, но и Салават)
+2
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Mi4eL
Я что то запутался. они же фарм ЦСКА. причем тут Роман Ротенберг?
+5
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цэсемьэр
Ответ Рамис Зарипов
А Йозе Марино тут каким боком ?
пытается создать фарм в восточной коференции
+14
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Ыжык
То есть сю теперь будут пользовать не только ЦСКА но и ска ?
+7
-5
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Дмитрий9779
😁😁🤣
+1
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