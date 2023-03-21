Зюзин все еще может войти в руководство «Салавата». Его назначение лоббирует Роман Ротенберг («Бизнес Online»)
Андрей Зюзин все еще может прийти в «Салават», его назначение лоббирует Роман Ротенберг.
Как сообщает «Бизнес Online», Андрей Зюзин сохраняет шансы пополнить состав руководства уфимского клуба.
Утверждается, что его приход в «Салават» лоббирует его хороший знакомый Роман Ротенберг – главный тренер и генменеджер СКА, а также первый вице-президент ФХР.
Сейчас Зюзин занимает пост тренера по развитию в «Сочи». Сообщалось, что в уфимском клубе он может занять должность, на которой будет отвечать за селекцию.
Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров поддержал нынешнее руководство «Салавата» и заявил о том, что тренерский штаб Виктора Козлова продолжит работу.
Зюзин о «Салавате»: «Ключевой момент – селекция. Потребуется вратарь-легионер, скорее всего. В атаке необходим не один Хмелевски, а 2-3»
Правило «потихоньку»
Чтобы понять, как правильно пишется слово, нужно выяснить, к какой грамматической категории оно относится. «Потихоньку» отвечает на вопрос «как?». Значит, это наречие — самостоятельная часть речи. Разберем рассматриваемую нами лексему по составу: «по-» — приставка, «-тих-» — корень, «-оньк-» — суффикс, «-у» — суффикс. Делаем вывод, что наречие «потихоньку» образовалось путём слияния приставки «по-» и краткой формы от прилагательного «тихий». Вспомним школьное правило: наречие, образованное с помощью приставки и краткого прилагательного, пишется слитно.