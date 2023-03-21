Зюзин все еще может войти в руководство «Салавата». Его назначение лоббирует Роман Ротенберг («Бизнес Online»)

Андрей Зюзин все еще может прийти в « », его назначение лоббирует .

Как сообщает «Бизнес Online», сохраняет шансы пополнить состав руководства уфимского клуба.

Утверждается, что его приход в «Салават» лоббирует его хороший знакомый Роман Ротенберг – главный тренер и генменеджер СКА, а также первый вице-президент ФХР.

Сейчас Зюзин занимает пост тренера по развитию в « ». Сообщалось, что в уфимском клубе он может занять должность, на которой будет отвечать за селекцию.

Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров поддержал нынешнее руководство «Салавата» и заявил о том, что тренерский штаб Виктора Козлова продолжит работу.

Зюзин о «Салавате»: «Ключевой момент – селекция. Потребуется вратарь-легионер, скорее всего. В атаке необходим не один Хмелевски, а 2-3»