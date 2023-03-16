Козлов остается в «Салавате» вместе со всем штабом. Об этом объявил глава Башкирии

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Кубок Гагарина Политика Радий Хабиров Хоккей

Глава Башкортостана подвел итоги сезона для «Салавата Юлаева».

Радий Хабиров встретился с руководством, тренерским штабом и игроками клуба. Глава республики поручил менеджменту провести работу над ошибками по результатам выступления в плей-офф и начать подготовку к следующему сезону.

Хабиров подчеркнул, что тренерский штаб и основной состав команды сохраняются.

В нынешнем сезоне «Салават» впервые с 2017 года завершил выступление в плей-офф КХЛ на стадии первого раунда, проиграв «Адмиралу» (2-4 в серии).

«Безусловно, сезон был чрезвычайно сложным. Даже далекие от хоккея люди это понимают. Поэтому прежде всего от имени болельщиков и всех жителей республики благодарю вас за регулярный чемпионат. Вы заняли второе место в Восточной конференции. Это высокий результат, второй раз за последние 12 лет.

Самое главное, что вы бились до последнего, радовали болельщиков динамичной, быстрой, «ракетной» игрой. Никто просто так вас не прошел. В условиях непростого периода для команды вы показали замечательные достижения.

Плей-офф. Понимаю, что соперник был тяжелый. И с самого начала его нельзя было недооценивать. Вам нужно проанализировать, как и почему случилось, что проиграли.

Но в жизни бывает так: один раз споткнулся – надо быстро встать и идти дальше. Лично я живу по такому принципу. Надеюсь, что и вы тоже. Тот состав, который у вас сейчас есть, уникален, на мой взгляд.

В прошлом году вам, Виктор Николаевич [Козлов], пришлось перестраивать команду. Спасибо за эту большую работу! Когда у нас ушли легионеры и ряд опытных игроков, молодые ребята вытаскивали игру. У нас 10 воспитанников хоккейного клуба «Салават Юлаев». Вы знаете мою позицию, я всегда сторонник того, чтобы на льду играли наши башкирские ребята, наша молодежь. Спасибо, что дали им возможность, как говорится, поднять голову, встать на крыло.

Этот непростой трансформационный период команда прошла очень достойно. Во время тяжелого регулярного чемпионата вы получили очень ценный опыт.

Понимаю, что в спорте так: проиграл – значит проиграл. Я сам живу по принципу «счет на табло». Но это не повод унывать. Нужно извлечь уроки и двигаться дальше. Все жители республики в вас верят.

Виктор Николаевич, особые слова благодарности вам. Вы приняли команду в непростой период. И сами росли вместе с ней. Уверен, что у вас есть желание двигаться дальше и добиваться более высоких результатов в следующем сезоне» – сказал Хабиров.

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31 комментарий

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SherDmi
Ответ Pitts
А можете по Косте пару слов? Что с ним "так" и "не так"? Вопрос без подкола, просто стараюсь следить за всеми экс-Пингвинами, которые в поле зрения, вот и интересуюсь. Мнения других камрадов, следящих за Салаватом, также приветствуются. Заранее благодарю.
Беда игра в не равных составах!! Печаль полная!!
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Pitts
Ответ SherDmi
Это очень хорошая новость! Есть только вопросы по Косте Кольцову! Если разобраться правильно, на команду было приятно смотреть практически весь сезон!! Необходимо немного разобраться с составом, вратарская линия и нужно четкое первое звено!!!
А можете по Косте пару слов? Что с ним "так" и "не так"? Вопрос без подкола, просто стараюсь следить за всеми экс-Пингвинами, которые в поле зрения, вот и интересуюсь. Мнения других камрадов, следящих за Салаватом, также приветствуются. Заранее благодарю.
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Рамазан Сарвардинов
уберите козлова,с козловым салават юлаев выиграть кубок Гагарина не получиться лучше менять тренера, состав надо серьёзно усилить, с воспитанниками кубок выиграть не получится
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AleksandrKuznetsov
Ответ Марат Хасиятуллин
На мой взгляд всё правильно Козлова нужно оставить.Сезон Салават Юлаев хорошо завершил на втором месте.Главная ошибка Козлова в плей-офф на мой взгляд поставил не того вратаря.Нужно было в плей-офф ставить Кареева.
мне кажется ошибка, что не дал отдыха Ежову, и шанса Кареева. с учётом что 2 вратаря одинакового хорошего уровня, странно, что играл только один, ну и он не справился
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RusSh
Ответ Ачиваков Марат
За то, что оставили Козлова верное решение. Надеюсь будут правильные выводы, нужна глобальная перестройка, начиная с руководства. Всем известно, что рыба гниёт с головы. Если вести политику развития с позиции экономии денег а не для укомплектования команды качественными игроками, то получится, что опять наступили на те - же грабли. Мы болельщики клуба Салават Юлаев хотим видеть сильную команду соответствующую ее названию. А встал, отряхнулся, утерся и дальше пошол - это не про нас. Должна быть цель а она одна.
И Козлов ее начнет.)))) Выгонит Чижова, Курносова и Баширова.))))
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RusSh
Не пойму чему радуетесь. Тимкин друг Козлова, значит будет играть. А с ним еще целая плеяда. Усиления будут это 2 лега. А остальное останется примерно на том же уровне. Ну может еще 2 заща, т.к. один в НХЛ, а другого не жалко выгнать, я про лега.
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AleksandrKuznetsov
Ответ artist777
Дело скорее не в том, что большинство против Козлова .Многие помнят о его заслугах перед нашим клубом .Но всё же болельщикам нуже наконец то результат , туд даже речь не о кубке а хотя бы выходе в финал .Достаточно из клуба делать плацдарм для опытов, проб, и ошибок .
не я понимаю, что не против него как человека, а как именно тренера, не удовлетворены его руководством. Но вот мое мнение, что его лучше оставить, т.к. не считаю что все было провально, было много позитивных моментов. Да, результат конечно неудачный, но это плей офф, лично мне игра нравилась. И не думаю что с новым тренером будет прям прорыв. Поэтому мое мнение, что его лучше оставить, и смотреть по ходу следующего сезона.
Когда брали кубок, там и команда была у нас на голову выше по исполнителям, и бюджет, и сравнивать с теми временами смысла уже нет
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Рашит Рафгатович
Оставлять Баширова и Чижова в руководстве это и есть ОШИБКА, которую не исправить с их участием...
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Рашит Рафгатович
Отмазал Баширова ска... "Вы заняли второе место в Восточной конференции. Это высокий результат, второй раз за последние 12 лет."
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Rais Kabirov
Хорошо что в КХЛ играет не только СЮ. Буду смотреть другие игры.
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salehard
Ответ Марат Хасиятуллин
На мой взгляд всё правильно Козлова нужно оставить.Сезон Салават Юлаев хорошо завершил на втором месте.Главная ошибка Козлова в плей-офф на мой взгляд поставил не того вратаря.Нужно было в плей-офф ставить Кареева.
А кого ставить? Вариантов нет
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Ачиваков Марат
За то, что оставили Козлова верное решение. Надеюсь будут правильные выводы, нужна глобальная перестройка, начиная с руководства. Всем известно, что рыба гниёт с головы. Если вести политику развития с позиции экономии денег а не для укомплектования команды качественными игроками, то получится, что опять наступили на те - же грабли. Мы болельщики клуба Салават Юлаев хотим видеть сильную команду соответствующую ее названию. А встал, отряхнулся, утерся и дальше пошол - это не про нас. Должна быть цель а она одна.
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artist777
Ответ AleksandrKuznetsov
Думаю большинство пользователей сайта против Козлова, и хотело бы его отставку. Но я считаю правильно, что его оставили, если смотреть по сезону, игра команды была неплохая, место в регулярке тоже хорошее, причем если смотреть состав, то он у нас не сильнее, чем у лидеров Востока. в плей офф к сожалению не получилось, но по моментам и игре, Салават был сильнее Адмирала. в команде на ведущие роли выходит молодежь, им доверяет, что тоже неплохо. Сделать точечные усиления, сохранить костяк, и пробовать в следующем сезоне. А там уже по ходу сезона смотреть
Дело скорее не в том, что большинство против Козлова .Многие помнят о его заслугах перед нашим клубом .Но всё же болельщикам нуже наконец то результат , туд даже речь не о кубке а хотя бы выходе в финал .Достаточно из клуба делать плацдарм для опытов, проб, и ошибок .
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Марат Хасиятуллин
На мой взгляд всё правильно Козлова нужно оставить.Сезон Салават Юлаев хорошо завершил на втором месте.Главная ошибка Козлова в плей-офф на мой взгляд поставил не того вратаря.Нужно было в плей-офф ставить Кареева.
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Токмаков Олег
В Общем Салават опять остаётся вопросным Салаватам на следующий год .
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AleksandrKuznetsov
Думаю большинство пользователей сайта против Козлова, и хотело бы его отставку. Но я считаю правильно, что его оставили, если смотреть по сезону, игра команды была неплохая, место в регулярке тоже хорошее, причем если смотреть состав, то он у нас не сильнее, чем у лидеров Востока.
в плей офф к сожалению не получилось, но по моментам и игре, Салават был сильнее Адмирала. в команде на ведущие роли выходит молодежь, им доверяет, что тоже неплохо.
Сделать точечные усиления, сохранить костяк, и пробовать в следующем сезоне.
А там уже по ходу сезона смотреть
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SherDmi
Это очень хорошая новость!
Есть только вопросы по Косте Кольцову!
Если разобраться правильно, на команду было приятно смотреть практически весь сезон!!
Необходимо немного разобраться с составом, вратарская линия и нужно четкое первое звено!!!
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artist777
Короче всё останется на прежнем уровне .а за результат в ПО стоило бы спросить .
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Sibai
Идиотизм
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Джек Шэпард
Ответ Алексей Куваев
А что ордена не вручил?
в плейофф не попадут вручит..есть куда стремиться!
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Алексей Куваев
А что ордена не вручил?
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Ramish “Lalkovich” YP
Из команды сделали середняка, а радости полные штаны у Хабирова. Друга своего решил оставить видимо со всеми некомпетентными людьми. Если также продолжат работать на рынке, то чувствую скоро радоваться будем попаданию в плей-офф с 8 места.
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Руслан Х
Отличная новость!👍🏻
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Азат Султанов
Ответ Байрас Идельбаев
Мда, ждём опять вылета в 1раунде
Если попадём в плоф.
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белая простыня олимпиады
Вот и отлично! За одного битого, двух небитых дают - гласит народная мудрость!) Так что двигаемся дальше!)
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