Козлов остается в «Салавате» вместе со всем штабом. Об этом объявил глава Башкирии

Глава Башкортостана подвел итоги сезона для « ».

Радий Хабиров встретился с руководством, тренерским штабом и игроками клуба. Глава республики поручил менеджменту провести работу над ошибками по результатам выступления в плей-офф и начать подготовку к следующему сезону.

Хабиров подчеркнул, что тренерский штаб и основной состав команды сохраняются.

В нынешнем сезоне «Салават» впервые с 2017 года завершил выступление в плей-офф на стадии первого раунда, проиграв «Адмиралу» (2-4 в серии).

«Безусловно, сезон был чрезвычайно сложным. Даже далекие от хоккея люди это понимают. Поэтому прежде всего от имени болельщиков и всех жителей республики благодарю вас за регулярный чемпионат. Вы заняли второе место в Восточной конференции. Это высокий результат, второй раз за последние 12 лет.

Самое главное, что вы бились до последнего, радовали болельщиков динамичной, быстрой, «ракетной» игрой. Никто просто так вас не прошел. В условиях непростого периода для команды вы показали замечательные достижения.

Плей-офф. Понимаю, что соперник был тяжелый. И с самого начала его нельзя было недооценивать. Вам нужно проанализировать, как и почему случилось, что проиграли.

Но в жизни бывает так: один раз споткнулся – надо быстро встать и идти дальше. Лично я живу по такому принципу. Надеюсь, что и вы тоже. Тот состав, который у вас сейчас есть, уникален, на мой взгляд.

В прошлом году вам, Виктор Николаевич [ ], пришлось перестраивать команду. Спасибо за эту большую работу! Когда у нас ушли легионеры и ряд опытных игроков, молодые ребята вытаскивали игру. У нас 10 воспитанников хоккейного клуба «Салават Юлаев». Вы знаете мою позицию, я всегда сторонник того, чтобы на льду играли наши башкирские ребята, наша молодежь. Спасибо, что дали им возможность, как говорится, поднять голову, встать на крыло.

Этот непростой трансформационный период команда прошла очень достойно. Во время тяжелого регулярного чемпионата вы получили очень ценный опыт.

Понимаю, что в спорте так: проиграл – значит проиграл. Я сам живу по принципу «счет на табло». Но это не повод унывать. Нужно извлечь уроки и двигаться дальше. Все жители республики в вас верят.

Виктор Николаевич, особые слова благодарности вам. Вы приняли команду в непростой период. И сами росли вместе с ней. Уверен, что у вас есть желание двигаться дальше и добиваться более высоких результатов в следующем сезоне» – сказал Хабиров.