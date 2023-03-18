Миронов о капитанстве в «Динамо»: «Это не просто какая-то нашивка на форму. Все ложится на тебя, но я этого и хотел»

рассказал о том, как справляется с ролью капитана « ».

«Уже был морально готов к такой роли в своем родном клубе, который меня вырастил и воспитал. Это не просто какая-то нашивка на форму. Это ответственность, которая подразумевает, что я должен держать нейтралитет и находить общий язык со всеми людьми в клубе – от тренерского штаба и всех игроков до руководства.

Когда все хорошо, тогда все хорошо. А когда проигрываешь, тогда начинается большое количество разговоров – и выслушиваешь какие-то моменты, и надо разбираться, что происходит в команде, какая «химия», как реагируют ребята.

Поэтому здесь все не так просто, как может выглядеть со стороны – что нацепили нашивку, дальше что-то сказал в раздевалке и пошли играть. Совсем иная роль в сравнении с тем, когда был ассистентом капитана. Тогда не все так сильно валилось на плечи, а когда уже становишься капитаном, тогда все ложится на тебя.

Но я этого и хотел. Прекрасно понимаю, что совершил определенные ошибки, но это был всего лишь мой первый капитанский сезон. После завершения чемпионата сам понимаю, что можно было исправить и сделать лучше. Буду расти и совершенствоваться», – сказал защитник бело-голубых.