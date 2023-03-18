Панин о молодежи «Салавата»: «Ребята достойно себя проявили. Тяжело стать лидером в 20 лет, но они справились, возмужали»

высоко оценил потенциал молодых хоккеистов « ».

В этом сезоне уфимский клуб впервые с 2017 года выбыл в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Адмиралу» (2-4).

«В этом году у ребят был очень хороший шанс. Они достойно себя проявили. Наша молодежь примерила на себя новую роль по ходу сезона.

А это тяжело – становиться лидером, если тебе всего 20 лет. Но они справились, за год возмужали.

Будем работать дальше, применять набранный опыт», – сказал капитан «Салавата».