Панин о молодежи «Салавата»: «Ребята достойно себя проявили. Тяжело стать лидером в 20 лет, но они справились, возмужали»
Григорий Панин высоко оценил потенциал молодых хоккеистов «Салавата Юлаева».
В этом сезоне уфимский клуб впервые с 2017 года выбыл в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Адмиралу» (2-4).
«В этом году у ребят был очень хороший шанс. Они достойно себя проявили. Наша молодежь примерила на себя новую роль по ходу сезона.
А это тяжело – становиться лидером, если тебе всего 20 лет. Но они справились, за год возмужали.
Будем работать дальше, применять набранный опыт», – сказал капитан «Салавата».
1 комментарий