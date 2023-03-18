Панин о молодежи «Салавата»: «Ребята достойно себя проявили. Тяжело стать лидером в 20 лет, но они справились, возмужали»

Теги Салават Юлаев Григорий Панин КХЛ Кубок Гагарина Шакир Мухамадуллин Данил Алалыкин Алексей Пустозеров Данил Башкиров Хоккей

Григорий Панин высоко оценил потенциал молодых хоккеистов «Салавата Юлаева». 

В этом сезоне уфимский клуб впервые с 2017 года выбыл в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Адмиралу» (2-4). 

«В этом году у ребят был очень хороший шанс. Они достойно себя проявили. Наша молодежь примерила на себя новую роль по ходу сезона.

А это тяжело – становиться лидером, если тебе всего 20 лет. Но они справились, за год возмужали.

Будем работать дальше, применять набранный опыт», – сказал капитан «Салавата». 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blind_stare
Надеюсь, Гриша останется ещё как минимум на один сезон
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий