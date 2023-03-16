Панин о прогрессе молодежи «Салавата»: «Козлов и его помощники удивили, уровень их работы очень высокий»

связывает прогресс воспитанников «Салавата» с работой .

– Не припомню, чтобы в Уфе за один сезон раскрывалось столько молодых хоккеистов. Практически весь сезон провел в паре с , очень перспективный защитник. Большой шаг вперед сделали и наши молодые форварды – , , Башкиров, Сучков, Аймурзин. Наверняка кого-то забыл, новых имен много.

– Как объясните их прогресс?

– Провел в КХЛ почти восемьсот матчей, в ЦСКА, «Ак Барсе», «Салавате» посчастливилось поработать со многими ведущими тренерами лиги. Тем не менее в каких-то моментах наш главный тренер Виктор Козлов и его помощники удивили, уровень их работы, если интересно мое мнение, очень высокий.

Кстати, для меня это не сюрприз. Еще на заре карьеры довелось сыграть с Виктором Николаевичем Козловым в «Ладе», уже тогда он очень тонко понимал игру, многому учил молодых ребят, обращал внимание на детали. Нынешний прогресс воспитанников «Салавата» связываю именно с работой Козлова. И с вниманием нашего руководства к молодежному хоккею Уфы, – сказал защитник «Салавата Юлаева»