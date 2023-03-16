Панин о прогрессе молодежи «Салавата»: «Козлов и его помощники удивили, уровень их работы очень высокий»

Теги Салават Юлаев Григорий Панин Виктор Козлов КХЛ Кубок Гагарина Шакир Мухамадуллин Данил Алалыкин Алексей Пустозеров Данил Башкиров Егор Сучков Данил Аймурзин Хоккей

Григорий Панин связывает прогресс воспитанников «Салавата» с работой Виктора Козлова.

– Не припомню, чтобы в Уфе за один сезон раскрывалось столько молодых хоккеистов. Практически весь сезон провел в паре с Шакиром Мухамадуллиным, очень перспективный защитник. Большой шаг вперед сделали и наши молодые форварды – Пустозеров, Алалыкин, Башкиров, Сучков, Аймурзин. Наверняка кого-то забыл, новых имен много.

– Как объясните их прогресс?

– Провел в КХЛ почти восемьсот матчей, в ЦСКА, «Ак Барсе», «Салавате» посчастливилось поработать со многими ведущими тренерами лиги. Тем не менее в каких-то моментах наш главный тренер Виктор Козлов и его помощники удивили, уровень их работы, если интересно мое мнение, очень высокий.

Кстати, для меня это не сюрприз. Еще на заре карьеры довелось сыграть с Виктором Николаевичем Козловым в «Ладе», уже тогда он очень тонко понимал игру, многому учил молодых ребят, обращал внимание на детали. Нынешний прогресс воспитанников «Салавата» связываю именно с работой Козлова. И с вниманием нашего руководства к молодежному хоккею Уфы, – сказал защитник «Салавата Юлаева»

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4 комментария

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родом из Ссср
Ответ Elvagor
Подождите, а где гарантия, что эти молодые перспективные не свалят в НХЛ или в московские топ-клубы?
Ну и свалят. Другие вырастут. А что толку от хартикайненов всяких? Они не свалили? Прямо перед плей офф?
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Роберт Ганиев
Наболтал на новый контракт)К сожалению молодежь вроде есть,но прогрессирующих единицы.Те кто подрос обыкновенные бегунки, Пустозеров только очень себя хорошо показал
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Elvagor
Ответ родом из Ссср
Всё правильно. По мне лучше возродить "команду с улицы Зорге", как называли в 80-е СЮ настоящие, любившие свою команду болельщики, а не диванные ыксперды. Так вот, лучше своя молодежь, чем кочующие из команды в команду хапуги-вояджёры,
Подождите, а где гарантия, что эти молодые перспективные не свалят в НХЛ или в московские топ-клубы?
0
0
0
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родом из Ссср
Всё правильно. По мне лучше возродить "команду с улицы Зорге", как называли в 80-е СЮ настоящие, любившие свою команду болельщики, а не диванные ыксперды. Так вот, лучше своя молодежь, чем кочующие из команды в команду хапуги-вояджёры,
+1
0
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