Александр Жулин: «Россия – великий культурный пласт, без нее мировая общественность много потеряла. Вспомните противостояние СССР и США в спорте. Чего стоит хоккейная суперсерия!»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию чемпионат Европы по фигурному катанию суперсерия Александр Жулин Политика Хоккей

Александр Жулин считает, что противостояние СССР и США в спорте было крутым.

– Если посмотреть шире, то вы как человек, глубоко интегрированный в спорт, живший в США и имеющий друзей за океаном, ощутили на себе определенное изменение отношения за последний год? 

– Определенно, без России фигурное катание – и вся мировая общественность – много потеряло. Я сужу хотя бы по просмотрам чемпионатов Европы, мира – их стало гораздо меньше.

В чем интрига? Первые шесть мест на юниорском чемпионате мира среди девушек – Корея, Япония, Китай. Все здорово, но без русских это не турнир. Конечно, призеры и победители радуются, что нас нет. Потому что в конкуренции с российскими соперниками не выигрывали бы.

А в остальном все друзья, живущие за рубежом, остались друзьями – пишут, поддерживают, признаются, что им без нас плохо. «Возвращайтесь скорее» – такие пожелания.

Ведь Россия – это не только фигурное катание, это великий культурный пласт, часть мира. Вспомните противостояние СССР и США хотя бы в спорте? Борьба двух систем, философий. Как это было круто.

Чего стоит хоккейная суперсерия с Канадой! Мне было девять лет, но я помню все голы, всех игроков, номер каждого хоккеиста. У людей был безумный интерес. А когда этого нет... приходится выкручиваться.

Думаю, что в конечном итоге люди одумаются, и мы будем дружить. Конфронтация рано или поздно завершится. Планета у нас слишком хрупкая, – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.

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12 комментариев

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Hunter Hunter
Теперь дома будешь сидеть (с) Широков)
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Don Retardo
Нет, нет, Россия - пустое место в истории цивилизации. Об этой стране мы знаем только из-за того, что вместе со своим союзником она начала Вторую мировую, а после разжигала войны и подстрекала других, спонсировала госперевороты и кроваво подавляла освободительные восстания в оккупированных ею странах.
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Web_kz
Обращаюсь к автору заголовка. Уважаемый, а вы в курсе, что выставили Жулина человеком, который не знает, что матчи хоккейных Супер и последующих серий прошли в формате СССР - Канада, СССР - ВХА и СССР - НХЛ? А ведь он сказал не так.
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Atsuktuvas
Еврейский культурный пласт прекрасно существовал тысячи лет без государства. Так что за Пушкина и Чайковского можно не волноваться!
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Mishar Plus
Жулин воспроизводит нынешние заблуждения
- по тождеству СССР и России, а также
- по поводу права на достижения русской культуры.

На самом деле
- Россия не есть СССР и даже близко не СССР, скорее Россия сейчас полностью антиСССР. почему закономерно имеем уничтожение всех достижений СССР.
- Россия не обладает монополией на русскую культуру. какой-нибудь белорусо-украинский элемент "две-три недели" сам по себе - оказывается лучше и мощнее носитель и популяризатор классической русской культуры, чем вся современная РФ взятая целиком.
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metalg
Чего стоит хоккейная суперсерия!Ничего не стоит ....во всем мире никто о ней давно не помнит...кроме болельщиков,живших в ссср...
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22somebody22
Вроде,неплохо всё сказал,я в принципе,со всем согласен,но плохо то,что под таким депрессивным настроением,он проги ставит спортсменам...
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sabina_katarina
Полно комментариев, и от участников, и от болельщиков, как без русских оздоровилась соревновательная атмосфера. И это действительно так. Никто не блажит, что он круче всех, не требует к себе особого отношения, не возмущается, что оценок не додали. Наши вечно всем недовольны, даже когда выигрывали. Все помнят, как Жулин ныл, что его Агенауэр с победой СК не поздравил.

//В чем интрига? Первые шесть мест на юниорском чемпионате мира среди девушек – Корея, Япония, Китай.//
Ну да, интрига, это когда наши все медали забирают. Вот жеж 😬
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dosatuy
Так он что не понял, что США и против нас на спортивной арене, чтобы быть на первых местах.
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auggust
во-во, и непонятно зачем нужно было с оружием в руках заходить к соседям
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Vasily Ivanov
А че он и все эти " спортсмены " посбежали из СССР ? А теперь опять приперлись .как тут газовые деньги поперли .....
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Hitgoe Himgob
Жулин с утра накатил, как обычно
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