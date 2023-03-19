Александр Жулин: «Россия – великий культурный пласт, без нее мировая общественность много потеряла. Вспомните противостояние СССР и США в спорте. Чего стоит хоккейная суперсерия!»

считает, что противостояние СССР и США в спорте было крутым.

– Если посмотреть шире, то вы как человек, глубоко интегрированный в спорт, живший в США и имеющий друзей за океаном, ощутили на себе определенное изменение отношения за последний год?

– Определенно, без России фигурное катание – и вся мировая общественность – много потеряло. Я сужу хотя бы по просмотрам чемпионатов Европы, мира – их стало гораздо меньше.

В чем интрига? Первые шесть мест на юниорском чемпионате мира среди девушек – Корея, Япония, Китай. Все здорово, но без русских это не турнир. Конечно, призеры и победители радуются, что нас нет. Потому что в конкуренции с российскими соперниками не выигрывали бы.

А в остальном все друзья, живущие за рубежом, остались друзьями – пишут, поддерживают, признаются, что им без нас плохо. «Возвращайтесь скорее» – такие пожелания.

Ведь Россия – это не только фигурное катание, это великий культурный пласт, часть мира. Вспомните противостояние СССР и США хотя бы в спорте? Борьба двух систем, философий. Как это было круто.

Чего стоит хоккейная суперсерия с Канадой! Мне было девять лет, но я помню все голы, всех игроков, номер каждого хоккеиста. У людей был безумный интерес. А когда этого нет... приходится выкручиваться.

Думаю, что в конечном итоге люди одумаются, и мы будем дружить. Конфронтация рано или поздно завершится. Планета у нас слишком хрупкая, – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.