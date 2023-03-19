Лукоянов о 2-0 в серии с «Адмиралом»: «Едем в солнечный Владивосток за икрой»

оценил победу «Ак Барса» над « » (2:1, 2-0).

Команды провели второй матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

«Игра для нас получилась намного лучше, чем первая. Позавчера играли невнятно, но мы вели 2:0, наказали «Адмирал» за удаления.

Сегодня соперник эти удаления убрал, играл более сконцентрированно. Мы создавали хорошие моменты, но звезды в другую сторону смотрели. Хороший штурм был, но голы не заходили.

А нам, можно сказать, случайная шайба зашла. Но мы не остановились, продолжили работать и добились своего. Матч шел до ошибки, мы реализовали свой момент в большинстве.

Хорошо, что взяли две игры дома, едем в солнечный Владивосток за икрой», — сказал нападающий « ».