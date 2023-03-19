Лукоянов о 2-0 в серии с «Адмиралом»: «Едем в солнечный Владивосток за икрой»
Артем Лукоянов оценил победу «Ак Барса» над «Адмиралом» (2:1, 2-0).
Команды провели второй матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина.
«Игра для нас получилась намного лучше, чем первая. Позавчера играли невнятно, но мы вели 2:0, наказали «Адмирал» за удаления.
Сегодня соперник эти удаления убрал, играл более сконцентрированно. Мы создавали хорошие моменты, но звезды в другую сторону смотрели. Хороший штурм был, но голы не заходили.
А нам, можно сказать, случайная шайба зашла. Но мы не остановились, продолжили работать и добились своего. Матч шел до ошибки, мы реализовали свой момент в большинстве.
Хорошо, что взяли две игры дома, едем в солнечный Владивосток за икрой», — сказал нападающий «Ак Барса».
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