Вадим Шипачев: «У «Ак Барса» есть кому забивать голы. Я стараюсь отдавать передачи, играть на команду»

Теги Ак Барс КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Адмирал Хоккей

Вадим Шипачев прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:1) и свою победную шайбу.

– Игра была тяжелой и напряженной, хорошо, что выиграли. Ребята здорово сыграли в защите, особенно в меньшинстве, вратарь у нас молодец. Очень рад, готовимся к следующему матчу.

– В матчах против «Адмирала» команда забрасывает мало. Что самое трудное при реализации своих моментов?

– Они хорошо играют в средней зоне. Вратарь у них сегодня не давал нам забивать, хотя у нас было много хороших моментов.

– У вас первый гол в плей-офф. Это как-то должно раскрепостить вашу игру?

– Я особо не напрягался в плане первой заброшенной шайбы. У нас есть кому забивать голы. Я стараюсь отдавать передачи, играть на команду. А так, рад, что забросил. Так получилось, что забил победную шайбу, – сказал форвард «Ак Барса».

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1 комментарий

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крок 58
За такие бабосы надо и отдавать и забивать…
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