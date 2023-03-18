Вадим Шипачев: «У «Ак Барса» есть кому забивать голы. Я стараюсь отдавать передачи, играть на команду»

прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:1) и свою победную шайбу.

– Игра была тяжелой и напряженной, хорошо, что выиграли. Ребята здорово сыграли в защите, особенно в меньшинстве, вратарь у нас молодец. Очень рад, готовимся к следующему матчу.

– В матчах против « » команда забрасывает мало. Что самое трудное при реализации своих моментов?

– Они хорошо играют в средней зоне. Вратарь у них сегодня не давал нам забивать, хотя у нас было много хороших моментов.

– У вас первый гол в плей-офф. Это как-то должно раскрепостить вашу игру?

– Я особо не напрягался в плане первой заброшенной шайбы. У нас есть кому забивать голы. Я стараюсь отдавать передачи, играть на команду. А так, рад, что забросил. Так получилось, что забил победную шайбу, – сказал форвард « ».