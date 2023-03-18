Шипачев забил первый гол в этом плей-офф – победный «Адмиралу». Форвард «Ак Барса» прервал 14-матчевую безголевую серию

Форвард « » впервые забил в этом плей-офф .

На счету нападающего победный гол в игре с « » (2:1), после которой казанский клуб повел 2-0 в серии.

Стоит также отметить, что Шипачев прервал 14-матчевую серию без голов. В плей-офф этого сезона у него не было голов в 7 играх.