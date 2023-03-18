Шипачев забил первый гол в этом плей-офф – победный «Адмиралу». Форвард «Ак Барса» прервал 14-матчевую безголевую серию

Теги Ак Барс КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Адмирал Хоккей

Форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев впервые забил в этом плей-офф КХЛ.

На счету нападающего победный гол в игре с «Адмиралом» (2:1), после которой казанский клуб повел 2-0 в серии.

Стоит также отметить, что Шипачев прервал 14-матчевую серию без голов. В плей-офф этого сезона у него не было голов в 7 играх.

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8 комментариев

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Tina
Ответ татарин Казанский
👍👍👍когда-то уж должно было залететь, старался же парень.
Норм Вадик 👍
+1
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Tina
Ответ Тёма Тёма
Очень сложный сезона для Вадима... Надеюсь, прорвёт. Игрок-то топ.
Да норм он играет и ЗХ им доволен, передач у него на партнёра много (не жадничает)
+1
-1
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Жесткий Костас
180 лямов отбиваются с трудом
+1
-3
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Алекс Я
Вадим знает своё дело
+3
-1
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Илья Муромцев
Толи ещё будет! Я то уж точно знаю...
Когда у Барса появляется аппетит ) Он сожрёт любого !!!💪👊✌✌✌✌
Удачи парни !!!
Я 100% верю что заберёте долгожданный 🏆🏆🏆🏆!
+3
-3
0
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татарин Казанский
👍👍👍когда-то уж должно было залететь, старался же парень.
+4
-2
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Тёма Тёма
Очень сложный сезона для Вадима... Надеюсь, прорвёт. Игрок-то топ.
+8
-2
+6
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Alex9999995
Ура!
+1
-2
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