Шипачев забил первый гол в этом плей-офф – победный «Адмиралу». Форвард «Ак Барса» прервал 14-матчевую безголевую серию
Форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев впервые забил в этом плей-офф КХЛ.
На счету нападающего победный гол в игре с «Адмиралом» (2:1), после которой казанский клуб повел 2-0 в серии.
Стоит также отметить, что Шипачев прервал 14-матчевую серию без голов. В плей-офф этого сезона у него не было голов в 7 играх.
Когда у Барса появляется аппетит ) Он сожрёт любого !!!💪👊✌✌✌✌
Удачи парни !!!
Я 100% верю что заберёте долгожданный 🏆🏆🏆🏆!