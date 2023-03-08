Форвард ЦСКА Григоренко с 35 голами вошел в пятерку лучших снайперов в истории плей-офф КХЛ

Теги ЦСКА Данис Зарипов Сергей Мозякин Игорь Григоренко Евгений Дадонов КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Никита Гусев Михаил Григоренко Хоккей

Михаил Григоренко поднялся в пятерку лучших снайперов в истории плей-офф КХЛ.

Нападающий ЦСКА забросил шайбу в четвертом матче серии Кубка Гагарина против «Северстали» (9:3, 2-2 в серии).

Этот гол стал 35-м для форварда в плей-офф – он вошел в пятерку лучших снайперов турнира, обойдя Игоря Григоренко и Евгения Дадонова (по 34 гола).

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Сергей Мозякин – 68 шайб;

2. Данис Зарипов – 57;

3. Никита Гусев – 37;

4-5. Михаил Григоренко – 35;

4-5. Вадим Шипачев – 35.

6 комментариев

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HockeyMan
Ответ Самый адовый Крикун
По-моему, в космосе именно Григоренко, он толком и не играл в КХЛ, в отличие от Мозякина, за три полноценных серии плей-офф плюс раунд нынешнего и раунд остановленного из-за ковида забил больше половины шайб Мозякина, который в КХЛ с самого открытия выступал.
Тоже верно
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Самый адовый Крикун
Ответ HockeyMan
Мозякин где то в космосе
По-моему, в космосе именно Григоренко, он толком и не играл в КХЛ, в отличие от Мозякина, за три полноценных серии плей-офф плюс раунд нынешнего и раунд остановленного из-за ковида забил больше половины шайб Мозякина, который в КХЛ с самого открытия выступал.
+5
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+5
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Vagner01
Миша красавец! Продолжай забивать!
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HockeyMan
Мозякин где то в космосе
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Фёдор Кузнецов
Ответ artistry
Не то фото аватара (Игорь Григоренко) выше выставили. исправьте. тут о Михаиле Григоренко
Обоих поставили
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artistry
Не то фото аватара (Игорь Григоренко) выше выставили. исправьте. тут о Михаиле Григоренко
0
0
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