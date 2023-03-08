Форвард ЦСКА Григоренко с 35 голами вошел в пятерку лучших снайперов в истории плей-офф КХЛ
Михаил Григоренко поднялся в пятерку лучших снайперов в истории плей-офф КХЛ.
Нападающий ЦСКА забросил шайбу в четвертом матче серии Кубка Гагарина против «Северстали» (9:3, 2-2 в серии).
Этот гол стал 35-м для форварда в плей-офф – он вошел в пятерку лучших снайперов турнира, обойдя Игоря Григоренко и Евгения Дадонова (по 34 гола).
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Сергей Мозякин – 68 шайб;
2. Данис Зарипов – 57;
3. Никита Гусев – 37;
4-5. Михаил Григоренко – 35;
4-5. Вадим Шипачев – 35.
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