Форвард ЦСКА Григоренко с 35 голами вошел в пятерку лучших снайперов в истории плей-офф КХЛ

Михаил Григоренко поднялся в пятерку лучших снайперов в истории плей-офф .

Нападающий ЦСКА забросил шайбу в четвертом матче серии Кубка Гагарина против «Северстали» (9:3, 2-2 в серии).

Этот гол стал 35-м для форварда в плей-офф – он вошел в пятерку лучших снайперов турнира, обойдя и (по 34 гола).

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. – 68 шайб;

2. – 57;

3. Никита Гусев – 37;

4-5. Михаил Григоренко – 35;

4-5. Вадим Шипачев – 35.