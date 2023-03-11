«Динамо» погасило долг перед Шипачевым на сумму около 100 млн рублей
Московское «Динамо» погасило задолженность перед Вадимом Шипачевым.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», бело-голубые закрыли долг перед бывшим нападающим команды, который минувшим летом был обменян в «Ак Барс».
Сумма составляла около 100 миллионов рублей.
Шипачев выступал за «Динамо» на протяжении четырех сезонов – с 2018 по 2022 год.
То,что в Динамо Вадим побил многие рекорды Классно! И та игра которую он демонстрировал была прекрасна. Спасибо.
И просто здорово, что он покинул Динамо. 😎