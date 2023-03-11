«Динамо» погасило долг перед Шипачевым на сумму около 100 млн рублей

Московское « » погасило задолженность перед .

Как сообщает «Спорт-Экспресс», бело-голубые закрыли долг перед бывшим нападающим команды, который минувшим летом был обменян в « ».

Сумма составляла около 100 миллионов рублей.

Шипачев выступал за «Динамо» на протяжении четырех сезонов – с 2018 по 2022 год.