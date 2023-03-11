«Динамо» погасило долг перед Шипачевым на сумму около 100 млн рублей

Теги Ак Барс КХЛ Вадим Шипачев Динамо Спорт-Экспресс Хоккей

Московское «Динамо» погасило задолженность перед Вадимом Шипачевым.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», бело-голубые закрыли долг перед бывшим нападающим команды, который минувшим летом был обменян в «Ак Барс».

Сумма составляла около 100 миллионов рублей.

Шипачев выступал за «Динамо» на протяжении четырех сезонов – с 2018 по 2022 год.

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10 комментариев

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Сергей Ильин
Пусть и Акбарс откупится от пустышки
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Кеша
Ответ Дядя Дрон
Ничего хорошего что он ушёл я не вижу. Игрок он для нашей лиги классный. Только дорогой, а мы небогатые
При всем уважении к Вадиму , ему уже 35 лет . Таких денег сейчас он не стоит , которые получал у нас. Сомневаюсь , что в Казани со следующего сезона будут платить такие деньги . И, конечно, я жалею , что он ушел . Как раз его то нам сейчас и не хватает - разбавить молодежь .
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RVC
Ответ Дядя Дрон
Ничего хорошего что он ушёл я не вижу. Игрок он для нашей лиги классный. Только дорогой, а мы небогатые
Ак Барс с удовольствием отдаст его обратно
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Илья Муромец
Ответ Кеша
Вот это бизнес ! Вот это обмен ! Такое ощущение , что в руководстве клуба сидят конченные идиоты . Правильно . С дураков надо три шкуры драть . Поучитесь у Ротенберга , как сделать обмен , чтобы еще тебе все должны были .
Не все могут по еврейский планы строить !)
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Дядя Дрон
Ответ Позитивный
Как обещали так и сделали. Это хорошо! То,что в Динамо Вадим побил многие рекорды Классно! И та игра которую он демонстрировал была прекрасна. Спасибо. И просто здорово, что он покинул Динамо. 😎
Ничего хорошего что он ушёл я не вижу. Игрок он для нашей лиги классный. Только дорогой, а мы небогатые
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Кеша
Вадим сейчас купит пол подъезда в Казани . Красавчик . Рад за него .
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Eliza77
Бедный вадим… страдал в казани без сотки лямов
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Кеша
Вот это бизнес ! Вот это обмен ! Такое ощущение , что в руководстве клуба сидят конченные идиоты . Правильно . С дураков надо три шкуры драть . Поучитесь у Ротенберга , как сделать обмен , чтобы еще тебе все должны были .
+1
-1
0
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Позитивный
Как обещали так и сделали. Это хорошо!

То,что в Динамо Вадим побил многие рекорды Классно! И та игра которую он демонстрировал была прекрасна. Спасибо.

И просто здорово, что он покинул Динамо. 😎
+3
-2
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barsik94
Так вот почему он так пахал сегодня в атаке и обороне)))
+7
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