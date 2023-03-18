«Авангард» организует на «G-Drive Арене» просмотр выездных матчей Кубка Гагарина c «Металлургом»

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«Авангард» откроет для болельщиков фан-зону на G-Drive Арене для просмотра матчей.

Случится это 21 и 23 марта, в дни выездных матчей полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина с «Металлургом».

Зрители смогут занять лучшие места на трибунах, а трансляция игры будет выведена на видеокуб.

Напомним, первый матч прошел 17 марта в Омске и завершился победой «Авангарда» в овертайме со счетом 2:1.

Третий и четвертый матчи серии состоятся в Магнитогорске.

Игры в Магнитогорске закончатся поздно по омскому времени, поэтому после матчей всех желающих развезут по домам бесплатные автобусы.

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