«Авангард» организует на «G-Drive Арене» просмотр выездных матчей Кубка Гагарина c «Металлургом»
«Авангард» откроет для болельщиков фан-зону на G-Drive Арене для просмотра матчей.
Случится это 21 и 23 марта, в дни выездных матчей полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина с «Металлургом».
Зрители смогут занять лучшие места на трибунах, а трансляция игры будет выведена на видеокуб.
Напомним, первый матч прошел 17 марта в Омске и завершился победой «Авангарда» в овертайме со счетом 2:1.
Третий и четвертый матчи серии состоятся в Магнитогорске.
Игры в Магнитогорске закончатся поздно по омскому времени, поэтому после матчей всех желающих развезут по домам бесплатные автобусы.
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