«Авангард» организует на «G-Drive Арене» просмотр выездных матчей Кубка Гагарина c «Металлургом»

«Авангард» откроет для болельщиков фан-зону на G-Drive Арене для просмотра матчей.

Случится это 21 и 23 марта, в дни выездных матчей полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина с «Металлургом».

Зрители смогут занять лучшие места на трибунах, а трансляция игры будет выведена на видеокуб.

Напомним, первый матч прошел 17 марта в Омске и завершился победой «Авангарда» в овертайме со счетом 2:1.

Третий и четвертый матчи серии состоятся в Магнитогорске.

Игры в Магнитогорске закончатся поздно по омскому времени, поэтому после матчей всех желающих развезут по домам бесплатные автобусы.