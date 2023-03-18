Форвард «Металлурга» Юров об 1:2: «Во 2-м периоде начали играть так, как умеем. Омск оказался чуть удачливее»

оценил поражение «Металлурга» от « » (1:2 ОТ).

Команды провели первый матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

«Абсолютно нормально себя чувствовали после семиматчевой серии в предыдущем раунде. Не буду раскрывать, каким было игровое задание, нам еще с ними предстоит долгая серия. Если говорить про отличия по сравнению с «Автомобилистом», то не сильно, в основном точечно, под их нюансы игры.

Не сказал бы, что мы не вошли в игру, скорее старались не допускать ошибок и упрощать свои действия, привыкнуть к темпу матча.

Во втором периоде надо было отыгрываться. Начали играть в тот хоккей, который умеем и показывали не раз. Отсюда и сложился гол Кошелева.

План на овертайм был такой же, как и на второй период. Омску повезло с отскоком? Ну так бывает. Они оказались чуть удачливее сегодня, это хоккей.

Плюсы? Заберем на послезавтра наши правильные действия и такой же боевой настрой, когда каждый друг за друга», – сказал форвард « ».