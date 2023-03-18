Артем Батрак: «Авангард» – фаворит серии, но «Металлург» со счетов не сбрасываем»

Теги Авангард Металлург Мг Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Артем Батрак Николай Голдобин Брендан Лайпсик Филипп Майе Хоккей

Артем Батрак считает «Авангард» фаворитом серии с «Металлургом».

Первый матч серии завершился победой «Авангарда» 2:1.

– Является ли «Авангард» явным фаворитом серии? Или «Металлург» зря недооценивают?

– На мой взгляд, «Авангард» является фаворитом серии. Это подтвердилось в первом матче, хотя омская команда выглядела лучше не на протяжении всей игры.

В прошлой серии «Сибирь» играла лучше, но «Авангард» все равно побеждал. Важно, что омская команда победила в первом матче. Я рассчитывал, что у «Металлурга» будет преимущество вначале, потому что он находился в игровой форме, а по ходу серии «Авангард» уже будет пользоваться усталостью соперника.

Однако «Магнитка» пока не решила свою главную проблему – нестабильность. Команда не может выдать хороший матч целиком и полностью. И опасно атакует только звено Лайпсик-Майе-Голдобин, но нужна помощь и других троек. Так что «Авангард» для меня фаворит, но «Металлург» со счетов не сбрасываем, – сказал комментатор и эксперт.

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1 комментарий

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chto s licom?
Темочка переобувается на лету
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