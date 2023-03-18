Артем Батрак: «Авангард» – фаворит серии, но «Металлург» со счетов не сбрасываем»

Артем Батрак считает «Авангард» фаворитом серии с «Металлургом».

Первый матч серии завершился победой «Авангарда» 2:1.

– Является ли «Авангард» явным фаворитом серии? Или «Металлург» зря недооценивают?

– На мой взгляд, «Авангард» является фаворитом серии. Это подтвердилось в первом матче, хотя омская команда выглядела лучше не на протяжении всей игры.

В прошлой серии «Сибирь» играла лучше, но «Авангард» все равно побеждал. Важно, что омская команда победила в первом матче. Я рассчитывал, что у «Металлурга» будет преимущество вначале, потому что он находился в игровой форме, а по ходу серии «Авангард» уже будет пользоваться усталостью соперника.

Однако «Магнитка» пока не решила свою главную проблему – нестабильность. Команда не может выдать хороший матч целиком и полностью. И опасно атакует только звено Лайпсик-Майе-Голдобин, но нужна помощь и других троек. Так что «Авангард» для меня фаворит, но «Металлург» со счетов не сбрасываем, – сказал комментатор и эксперт.