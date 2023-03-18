Бедард набрал 3+2 в матче WHL с «Муз Джо», сделав 8-й хет-трик в сезоне. У него 66+68 в 53 играх
Коннор Бедард набрал 3+2 в матче с «Муз Джо», «Реджайна» уступила 5:9.
17-летний форвард «Пэтс» сделал 8-й хет-трик в сезоне регулярного чемпионата WHL.
В активе фаворита драфта НХЛ-2023 стало 134 (66+68) очков в 53 играх. Он возглавляет бомбардирскую и снайперскую гонки лиги.
Отметим, что «Реджайна» идет на 6-м месте в зоне плей-офф, набрав 68 очков в 64 играх.
К слову, из ВХЛ за всю историю не так много заметных игроков добралось до НХЛ, одна из самых слабых юниорок. Текущий сезон и показатели позволяют Бедарду занимать аж 96 место по очкам. Но по среднему - 11 по голам, 71 по передачам и 16 по очкам.