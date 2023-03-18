Бедард набрал 3+2 в матче WHL с «Муз Джо», сделав 8-й хет-трик в сезоне. У него 66+68 в 53 играх

Теги НХЛ драфт НХЛ Западная хоккейная лига Канадская хоккейная лига Муз Джо Реджайна Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард набрал 3+2 в матче с «Муз Джо», «Реджайна» уступила 5:9.

17-летний форвард «Пэтс» сделал 8-й хет-трик в сезоне регулярного чемпионата WHL. 

В активе фаворита драфта НХЛ-2023 стало 134 (66+68) очков в 53 играх. Он возглавляет бомбардирскую и снайперскую гонки лиги. 

Отметим, что «Реджайна» идет на 6-м месте в зоне плей-офф, набрав 68 очков в 64 играх. 

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11 комментариев

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Сергей Кильцов
Ответ Garikus89
Если вы взглянете на рекорды ВХЛ по очкам за сезон, то из первой двадцатки большинство даже трети игроков не узнают. Кстати, интересный факт: нынешний тренер Миннесоты Дин Эвасон в 83 году в этой лиге 71+93 наклепал за 70 матчей. К слову, из ВХЛ за всю историю не так много заметных игроков добралось до НХЛ, одна из самых слабых юниорок. Текущий сезон и показатели позволяют Бедарду занимать аж 96 место по очкам. Но по среднему - 11 по голам, 71 по передачам и 16 по очкам.
Спасибо за разъяснение. На спортс.ру уже выкладывали статистику рекордов ВХЛ, там очень далеко Бедарду.
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ruslanych
Слабак, должно быть 68+68 уже)))
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Garikus89
Если вы взглянете на рекорды ВХЛ по очкам за сезон, то из первой двадцатки большинство даже трети игроков не узнают. Кстати, интересный факт: нынешний тренер Миннесоты Дин Эвасон в 83 году в этой лиге 71+93 наклепал за 70 матчей.

К слову, из ВХЛ за всю историю не так много заметных игроков добралось до НХЛ, одна из самых слабых юниорок. Текущий сезон и показатели позволяют Бедарду занимать аж 96 место по очкам. Но по среднему - 11 по голам, 71 по передачам и 16 по очкам.
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Samsonov_24_4_11_15
Второй бомбардир команды, между прочим, Суздалев
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Фёдор Кузнецов
Ответ grek087
А при чем тут один нападающий одной первой тройки? Помимо него есть ещё 11 других нападающих, 6 защитников, вратарь, тренерский штаб, конкуренция в лиге, более успешные команды в целом. Никогда не понимал тех кто персонализирует командные достижения. Ты можешь быть Левандовским например, но ты никогда не выиграешь крупный международный турнир.
А я писал плохо о Бедарде?нет просто интересный момент что клуб где играет с отрывом лучший игрок лиги не лидер
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grek087
Ответ Фёдор Кузнецов
И при этом его клуб идёт в середине таблицы и может не попасть в плей-офф
А при чем тут один нападающий одной первой тройки? Помимо него есть ещё 11 других нападающих, 6 защитников, вратарь, тренерский штаб, конкуренция в лиге, более успешные команды в целом. Никогда не понимал тех кто персонализирует командные достижения. Ты можешь быть Левандовским например, но ты никогда не выиграешь крупный международный турнир.
0
0
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Фёдор Кузнецов
И при этом его клуб идёт в середине таблицы и может не попасть в плей-офф
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Илья Цветков
Ответ JuVero
а прикиньте, что не окажется?
Ну, значит рекламная компания была не зря
+1
-2
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Tax_Free
6е место у команды, макдевид стайл
+12
-4
+8
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JuVero
Ответ Илья Цветков
Сейчас за него танкует сколько команд, 6-7? А прикиньте окажется, что баст
а прикиньте, что не окажется?
+12
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+12
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Илья Цветков
Сейчас за него танкует сколько команд, 6-7? А прикиньте окажется, что баст
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