Мама Бедарда: «Коннор никогда не ел фастфуд. В игровые дни он ест курицу, рис, овощи, креветки, пюре из батата»
Мама Коннора Бедарда рассказала, что хоккеист не ест фастфуд.
«Коннор никогда не ел фастфуд. В какой момент это произойдет. Но он еще не ел в McDonald’s или в подобных заведениях.
В игровые дни он ест курицу, рис, овощи, креветки, пюре из батата, лосось.
Когда Коннор в школе, он пишет мне, и я улыбаюсь, потому что получаю такие сообщения: «Как насчет курицы вечером? Как насчет кесадильи?» – сказала Мелани Бедард.
17-летний канадский нападающий считается одним из фаворитом драфта НХЛ-2023.
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