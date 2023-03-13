Мама Бедарда: «Коннор никогда не ел фастфуд. В игровые дни он ест курицу, рис, овощи, креветки, пюре из батата»

Теги НХЛ драфт НХЛ Здоровье Коннор Бедард Хоккей

Мама Коннора Бедарда рассказала, что хоккеист не ест фастфуд.

«Коннор никогда не ел фастфуд. В какой момент это произойдет. Но он еще не ел в McDonald’s или в подобных заведениях.

В игровые дни он ест курицу, рис, овощи, креветки, пюре из батата, лосось.

Когда Коннор в школе, он пишет мне, и я улыбаюсь, потому что получаю такие сообщения: «Как насчет курицы вечером? Как насчет кесадильи?» – сказала Мелани Бедард.

17-летний канадский нападающий считается одним из фаворитом драфта НХЛ-2023.

1 комментарий

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Maxim Shumov
Если это правда - то с таким талантом и отношением к профессии, станет франчайзом
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