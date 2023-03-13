Мама Бедарда: «Коннор никогда не ел фастфуд. В игровые дни он ест курицу, рис, овощи, креветки, пюре из батата»

Мама Коннора Бедарда рассказала, что хоккеист не ест фастфуд.

«Коннор никогда не ел фастфуд. В какой момент это произойдет. Но он еще не ел в McDonald’s или в подобных заведениях.

В игровые дни он ест курицу, рис, овощи, креветки, пюре из батата, лосось.

Когда Коннор в школе, он пишет мне, и я улыбаюсь, потому что получаю такие сообщения: «Как насчет курицы вечером? Как насчет кесадильи?» – сказала Мелани Бедард.

17-летний канадский нападающий считается одним из фаворитом драфта НХЛ-2023.