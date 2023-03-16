Мичков – 3-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Sportsnet, Бут – 16-й, Гуляев – 19-й
Матвей Мичков занял 3-е место в обновленном рейтинге драфта НХЛ-2023 по версии Sportsnet.
Топ-32 снова возглавил нападающий Коннор Бедард.
1. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)
2. н Адам Фантилли (университет Мичигана)
3. н Матвей Мичков («Сочи», КХЛ)
4. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)
5. н Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)
6. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)
7. н Колби Барлоу («Оуэн Саунд», OHL)
8. н Райан Леонард (юниорская сборная США, программа USNTDP)
9. н Брэйден Ягер («Мус-Джо Уорриорс», WHL)
10. з Дэвид Райнбахер («Клотен», Швейцария)
...16. н Даниил Бут («Локомотив», КХЛ)
...19. з Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ)
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