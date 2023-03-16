Мичков – 3-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Sportsnet, Бут – 16-й, Гуляев – 19-й

Теги Авангард Локомотив НХЛ драфт НХЛ Клотен Флайерс юниорская лига Онтарио Западная хоккейная лига КХЛ Реджайна NCAA Эребру Сочи Матвей Мичков Коннор Бедард Дэвид Райнбахер Райан Леонард Лео Карлссон Адам Фантилли Уилл Смит Михаил Гуляев Даниил Бут Хоккей

Матвей Мичков занял 3-е место в обновленном рейтинге драфта НХЛ-2023 по версии Sportsnet.

Топ-32 снова возглавил нападающий Коннор Бедард.

1. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)

2. н Адам Фантилли (университет Мичигана)

3. н Матвей МичковСочи», КХЛ)

4. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)

5. н Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)

6. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)

7. н Колби Барлоу («Оуэн Саунд», OHL)

8. н Райан Леонард (юниорская сборная США, программа USNTDP)

9. н Брэйден Ягер («Мус-Джо Уорриорс», WHL)

10. з Дэвид Райнбахер («Клотен», Швейцария)

...16. н Даниил Бут («Локомотив», КХЛ)

...19. з Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ)

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
4ndzhkv
Ответ Фёдор Кузнецов
Анахайм или Аризона
Тогда сочувствую Матвею
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruscello
Эксперты есть, кто расскажет, чем так хорош этот Адам Фантилли? На чемпионате мира как-то не сильно выделялся.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Грэй
Пусть Мичкова заберут в конце второго десятка или в третьем десятке. Это будет кража десятилетия.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ usenko
Контракт со СКА еще на три года, вот что может помешать Мичкову уйти в топ 3 драфта. Ждать минимум три года, пусть и очень талантливого хоккеиста, не каждая команда решится. А на драфте и без Мичкова есть таланты
Условная Аризона или Анахайм думаю готовы ждать
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
Ответ Фёдор Кузнецов
Слабо верю, они будут скорее всего 1-2
В этом году очень много кандидатов на 1-2 пик)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
usenko
Контракт со СКА еще на три года, вот что может помешать Мичкову уйти в топ 3 драфта. Ждать минимум три года, пусть и очень талантливого хоккеиста, не каждая команда решится. А на драфте и без Мичкова есть таланты
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Если так и будет то это впервые за 7 лет когда 2 дата подряд в 1 раунде выберут больше 1 россиянина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Не придумал...
Коламбус или Сан-хосе
Слабо верю, они будут скорее всего 1-2
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не придумал...
Ответ Фёдор Кузнецов
Анахайм или Аризона
Коламбус или Сан-хосе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не придумал...
Мичков вторым уйдет!
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ 4ndzhkv
Филадельфия? Чикаго?
Анахайм или Аризона
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
4ndzhkv
Филадельфия? Чикаго?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий