Бедард забросил 60 шайб в 49 играх за «Реджайну». Он 1-й игрок в XXI веке с 60+ голами за сезон WHL в возрасте до 18 лет

забросил 60 шайб в 49 играх за «Реджайну» – 8-й случай в WHL до 18 лет.

17-летний нападающий отличился в последнем матче «Пэтс» против «Эдмонтон Ойл Кингс» (2:3). На его счету 124 (60+64) очка в 49 играх сезона.

Фаворит драфта НХЛ-2023 – 1-й игрок, забросивший 60+ шайб в в XXI веке в возрасте до 18 лет.

В XX веке это удалось 7 игрокам. В список входят Дэйл Деркач (1981/82, 62 шайбы в 71 игре), Дэйв Пасин (1983/84, 68 в 71), (1986/87, 60 в 72), Глен Гудалл (1986/87, 63 в 68, 16 лет), Пэт Фалун (1989/90, 60 в 71), (1998/99, 73 в 68).

Кроме того, Реджи Лич забросил 87 шайб в 59 играх в сезоне-1986/87, когда лига называлась WCHL.