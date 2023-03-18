«Убрать хоккей из Казани». Игрок «Рубина» Грицаенко пошутил о том, как поднять посещаемость на футболе

Теги Рубин Ак Барс болельщики болельщики Первая лига КХЛ Кубок Гагарина Алексей Грицаенко ахахаха Хоккей

Футболист «Рубина» Алексей Грицаенко в шутку призвал убрать хоккей из Казани.

– В хоккее сейчас идет серия между Казанью и Владивостоком. Вы ведь оттуда. Интересно, переживаете за «Адмирал»?

– Честно говоря, за время в Казани еще ни разу не сходил на «Ак Барс», хотя у нас ребята частенько ходят.

Я стараюсь больше времени проводить с семьей, с ребенком. Но хочу сходить как раз на «Адмирал», если появится возможность, совпадет график. Надо будет с семьей посетить арену.

Тут совпадает и что «Адмирал», хотя кроме того, что команда, как и я, из Владивостока, больше связей никаких нет. Я ходил на их матчи лет пять назад, но, думаю, нет ни одного человека в клубе, кто остался бы с тех времен.

У нас давно было желание именно сводить ребенка, чтобы посмотрел, что такое хоккей. Если будет возможность – есть желание посетить.

– На хоккей в Казани ходят по 7–9 тысяч. Как сделать так, чтобы посещаемость на футболе была такой же?

– Убрать хоккей (смеется). Что сделать можем мы как команда – показывать результат. Будет результат, начнет ходить и болельщик. Это что касается зависящего от нас.

Что же касается привлечения болельщиков – тут уже вопрос к нашей медиаслужбе и тем, кто занимается связями с болельщиками. Сейчас будут новые витки, новые направления в этом ключе. Дай бог, чтобы все получалось. Мы, как никто, заинтересованы в том, чтобы на нас приходили люди, – сказал защитник.

За день до публикации интервью Алексей сходил на первый матч в серии «Ак Барса» с «Адмиралом» (3:2).

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8 комментариев

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Александр Кудрявцев
Ну и тогда по твоим шуткам можно и в Москве хоккей убрать ( Хк Спартак и Хк Динамо. Также и в Ярославле (Хк Локомотив)
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Filipp Gorski
Ответ 26
покажите ваше, а то не чувствуется интеллекта в словах
Не переживай. Я красавчик😎 а вот вы вижу нет
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Шлёма Презерман
Помню, в 80-х в неизбалованном СССР что на Рубин, что на СК им.Урицкого уныло ходили. Примерно как на бендюжную Ракету. Времена меняются, но с посещаемостью у казанцев по-прежнему уныло. Хотя инфраструктура по сравнению с теми временами небо и земля, чего еще закушавшимся казанцам надо?
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Ралина Силякова
Лучше бы Футбол оставили в Набережных Челнах
Больше файды было бы
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-1
-1
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26
Ответ Filipp Gorski
Недалекие шутки от человека с лицом интеллектуала
покажите ваше, а то не чувствуется интеллекта в словах
+5
-1
+4
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sadam-kzn
Шутки из лучшей лиги мира)
+1
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+1
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блокад блокадыч
на Рубин столько и ходят
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Filipp Gorski
Недалекие шутки от человека с лицом интеллектуала
0
-5
-5
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