«Убрать хоккей из Казани». Игрок «Рубина» Грицаенко пошутил о том, как поднять посещаемость на футболе

Футболист « » в шутку призвал убрать хоккей из Казани.

– В хоккее сейчас идет серия между Казанью и Владивостоком. Вы ведь оттуда. Интересно, переживаете за «Адмирал»?

– Честно говоря, за время в Казани еще ни разу не сходил на «Ак Барс», хотя у нас ребята частенько ходят.

Я стараюсь больше времени проводить с семьей, с ребенком. Но хочу сходить как раз на «Адмирал», если появится возможность, совпадет график. Надо будет с семьей посетить арену.

Тут совпадает и что «Адмирал», хотя кроме того, что команда, как и я, из Владивостока, больше связей никаких нет. Я ходил на их матчи лет пять назад, но, думаю, нет ни одного человека в клубе, кто остался бы с тех времен.

У нас давно было желание именно сводить ребенка, чтобы посмотрел, что такое хоккей. Если будет возможность – есть желание посетить.

– На хоккей в Казани ходят по 7–9 тысяч. Как сделать так, чтобы посещаемость на футболе была такой же?

– Убрать хоккей (смеется). Что сделать можем мы как команда – показывать результат. Будет результат, начнет ходить и болельщик. Это что касается зависящего от нас.

Что же касается привлечения болельщиков – тут уже вопрос к нашей медиаслужбе и тем, кто занимается связями с болельщиками. Сейчас будут новые витки, новые направления в этом ключе. Дай бог, чтобы все получалось. Мы, как никто, заинтересованы в том, чтобы на нас приходили люди, – сказал защитник.

За день до публикации интервью Алексей сходил на первый матч в серии «Ак Барса» с «Адмиралом» (3:2).