«Жующий и не уважающий традиции тренер, сказавший: «Что такое дерби? Обыкновенная игра». Как ты можешь так говорить?». Мэр Казани Метшин о Знарке
Мэр Казани считает, что Олег Знарок не уважал традиции «Ак Барса».
«Что касается Леонида Слуцкого, то я считаю, что это выдающийся тренер по тому, какие победы имел с ЦСКА. Бывают спады.
И что самое важное – он в Казани как личность внес красивый блеск в палитру спортивной жизни. Он был похож на Казань, не стеснялся участвовать в акциях, тюбетейку надеть, чак-чак съесть. Соответствовал и духу столицы, и болельщикам, и команде.
В отличие от жующего и не уважающего традиции другого тренера, который сказал: «Что такое дерби? Это обыкновенная игра». Как ты можешь так говорить, когда история дружественного спортивного противостояния длится почти 50 лет?
Мне ветераны хоккея рассказывали, что всю команду перед матчем звал к себе завотделом обкома партии, чтобы сказать, как важно обыграть братскую команду «Салават Юлаев».
Уважай эти традиции, каким бы ты великим не был», – сказал Ильсур Метшин.
2 декабря «Ак Барс» сообщил, что Знарок подал в отставку с поста главного тренера – на тот момент команда набрала 38 очков в 36 играх. Казанский клуб назначил специалиста на пост тренера в июле 2022 года.
1) в Казани важно надеть тюбетейку и съесть чак-чак.
Разновидность индульгенции, дающая отсрочку к отставке на полгода.
2) утереть нос соседу/родственнику - важнейшая традиция, идущая корнями из монгольского нашествия XIII века.