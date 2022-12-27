«Жующий и не уважающий традиции тренер, сказавший: «Что такое дерби? Обыкновенная игра». Как ты можешь так говорить?». Мэр Казани Метшин о Знарке

Мэр Казани считает, что не уважал традиции « ».

«Что касается Леонида Слуцкого, то я считаю, что это выдающийся тренер по тому, какие победы имел с ЦСКА. Бывают спады.

И что самое важное – он в Казани как личность внес красивый блеск в палитру спортивной жизни. Он был похож на Казань, не стеснялся участвовать в акциях, тюбетейку надеть, чак-чак съесть. Соответствовал и духу столицы, и болельщикам, и команде.

В отличие от жующего и не уважающего традиции другого тренера, который сказал: «Что такое дерби? Это обыкновенная игра». Как ты можешь так говорить, когда история дружественного спортивного противостояния длится почти 50 лет?

Мне ветераны хоккея рассказывали, что всю команду перед матчем звал к себе завотделом обкома партии, чтобы сказать, как важно обыграть братскую команду « ».

Уважай эти традиции, каким бы ты великим не был», – сказал Ильсур Метшин.

2 декабря «Ак Барс» сообщил, что Знарок подал в отставку с поста главного тренера – на тот момент команда набрала 38 очков в 36 играх. Казанский клуб назначил специалиста на пост тренера в июле 2022 года.