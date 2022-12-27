«Жующий и не уважающий традиции тренер, сказавший: «Что такое дерби? Обыкновенная игра». Как ты можешь так говорить?». Мэр Казани Метшин о Знарке

Теги Рубин Леонид Слуцкий Ак Барс Салават Юлаев Олег Знарок КХЛ Ильсур Метшин Политика Хоккей

Мэр Казани считает, что Олег Знарок не уважал традиции «Ак Барса».

«Что касается Леонида Слуцкого, то я считаю, что это выдающийся тренер по тому, какие победы имел с ЦСКА. Бывают спады.

И что самое важное – он в Казани как личность внес красивый блеск в палитру спортивной жизни. Он был похож на Казань, не стеснялся участвовать в акциях, тюбетейку надеть, чак-чак съесть. Соответствовал и духу столицы, и болельщикам, и команде.

В отличие от жующего и не уважающего традиции другого тренера, который сказал: «Что такое дерби? Это обыкновенная игра». Как ты можешь так говорить, когда история дружественного спортивного противостояния длится почти 50 лет?

Мне ветераны хоккея рассказывали, что всю команду перед матчем звал к себе завотделом обкома партии, чтобы сказать, как важно обыграть братскую команду «Салават Юлаев».

Уважай эти традиции, каким бы ты великим не был», – сказал Ильсур Метшин.

2 декабря «Ак Барс» сообщил, что Знарок подал в отставку с поста главного тренера – на тот момент команда набрала 38 очков в 36 играх. Казанский клуб назначил специалиста на пост тренера в июле 2022 года.

15 комментариев

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Кеша
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Ответ Сергей Орлов
"Завотделом обкома партии". Старые совки, когда вы уже закончитесь, а..
У тебя то отец , наверное был секретарем парторганизации в колхозе . Спроси у него, когда он закончится .
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Сергей Орлов
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Ответ Omen
Какие к чёртовой матери старые совки? Вы возраст Метшина и когда он закончил институт видели? Как раз старый выходец из сугубо демократической России 1990-х.
69 год рождения, сформировался как раз при союзе, к тому же совок это не столько возраст, сколько устройство мозга.
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Сергей Орлов
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Ответ Frakiec 77
Поколение инстосамцов и самок, вы то чем лучше??
Мимо, приятель.
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Omen
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Ответ Сергей Орлов
"Завотделом обкома партии". Старые совки, когда вы уже закончитесь, а..
Какие к чёртовой матери старые совки? Вы возраст Метшина и когда он закончил институт видели? Как раз старый выходец из сугубо демократической России 1990-х.
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Кукич
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Знарок без Витолиньша пустышка как и оказалось. Вспомните хотя бы финал который чуть не проиграли немцам
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Frakiec 77
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Ответ Сергей Орлов
"Завотделом обкома партии". Старые совки, когда вы уже закончитесь, а..
Поколение инстосамцов и самок, вы то чем лучше??
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KSA1985
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Какой внимательный мэр. Пока Знарок был тренером Ак Барса,почему не сделал ему замечание?
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Максат Тобыш
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Ответ 37old
Записываем - 1) в Казани важно надеть тюбетейку и съесть чак-чак. Разновидность индульгенции, дающая отсрочку к отставке на полгода. 2) утереть нос соседу/родственнику - важнейшая традиция, идущая корнями из монгольского нашествия XIII века.
Или набить морду, нарав неожиданно
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Joe Biden
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Ответ DiZ0893
Да то что Слуцкий отправил в пердив это ничего, там и и были до Курбана Бекиича , так получается, а главное что вместе с Уфой туда отправились, и продолжили славные традиции дружественного как он сказал...
Вы текст читали? Он чак-чак ел, что Вам еще надо?
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DiZ0893
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Да то что Слуцкий отправил в пердив это ничего, там и и были до Курбана Бекиича , так получается, а главное что вместе с Уфой туда отправились, и продолжили славные традиции дружественного как он сказал...
+9
-1
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Сергей Орлов
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"Завотделом обкома партии". Старые совки, когда вы уже закончитесь, а..
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37old
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Записываем -
1) в Казани важно надеть тюбетейку и съесть чак-чак.
Разновидность индульгенции, дающая отсрочку к отставке на полгода.
2) утереть нос соседу/родственнику - важнейшая традиция, идущая корнями из монгольского нашествия XIII века.
+6
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RubinChelsea
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Жаль, что у Слуцкого не получилось :с
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Rialto
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Да ладно, а болелы казани давно пишут, что никого дерби нет.... обычные игры.
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Ковид 07.10.52
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И эти типы управляют страной....тьфу...
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