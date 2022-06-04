Хоккеист Лукоянов о возможности сыграть за «Рубин»: «Если вдруг вылетят во вторую лигу, то я подтянусь»

Хоккеист ответил на вопрос о возможности сыграть за «Рубин» в футбол.

– Вам «Рубин», наверное, не так интересен, но случилось эпохальное – вылет в Олимп-ФНЛ…

– Нет, ну почему же. Последнюю игру с «Уфой» смотрел по телевизору.

Этот пенальти… Почему-то в глубине души так и думал, что не забьют. Сразу вспомнился матч с «Ракувом», когда в эти же ворота не забили. Также на последней минуте.

Я живу в Казани и не могу сказать, что «Рубин» мне безразличен. В прошлом сезоне здорово играли. Конечно, сильно удивлен, как они в этом сезоне… очень – не очень.

– Как говорит один известный специалист?

– Да-да. Дмитрий Вячеславович (Квартальнов, экс-тренер «Ак Барса» – прим. Sports.ru) любит так говорить. Ну ладно, «Динамо» тоже вылетало в ФНЛ. В этом году в призовые места пробились.

– А как относитесь к тому, что Слуцкий продолжит работу в «Рубине»?

– Считаю, что с его стороны это очень хороший поступок, что он не бросил команду и может все исправить. Думаю, что это правильное решение.

– Вы ведь в футболе тоже, можно сказать, профессионал. Успели дебютировать в официальной игре за КАМАЗ. Продолжение будет?

– Ну не знаю. Если вдруг «Рубин» вылетит во вторую лигу, то я подтянусь, – ответил с улыбкой нападающий .