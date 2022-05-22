Дмитрий Кагарлицкий: «Рубин» вернется в РПЛ, 100%. Вся Казань ждет этого»

Форвард «Ак Барса» поддержал «Рубин» после вылета из РПЛ.

В 30-м туре чемпионата казанцы проиграли «Уфе» (1:2). По итогам сезона команда тренера Леонида Слуцкого заняла 15-е место.

– На матче в Казани я не был, но следил за игрой и переживал за ребят. «Рубин» забил первым, долго вел в счете, думал, все нормально будет, но…

– Вылет «Рубина» в ФНЛ – серьезный удар по футболу в Казани?

– Для команды это, конечно, удар. Думаю, что все пацаны сейчас очень расстроены. Да не только они, вся Казань переживает. Но у них будет следующий год, чтобы все исправить.

«Рубин» вернется в премьер-лигу, 100%. Думаю, что это даже не обсуждается. Перед командой такая задача будет стоять. Бывают очень тяжелые сезоны, но вся Казань ждет их возвращения в элиту. Так-то «Рубин» – хорошая команда.

– Что думаешь о работе Слуцкого в казанском клубе?

– Лично с ним не знаком, но отзывы слышал только хорошие. Многие футболисты говорят, что это и человек, и тренер прекрасный, – сказал Кагарлицкий.

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